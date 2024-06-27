快訊

雨區再擴大！8縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

警分局長涉勾引人妻…花蓮議員戴綠帽又被妻砍傷勢照曝光 縣警局發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑吃黑！詐團搶錢、挖坑活埋 共犯判無期徒刑「上訴求輕判」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人，因上游、綽號「紅財神」的男子與陳姓男子有60萬詐騙利益糾紛，前年12月至陳家擄人，還強取他BMW上的60萬元，事後將陳載至苗栗偏僻處，挖洞活埋。新竹地院國民法官庭依強盜殺人罪判3人無期徒刑，強制罪部分分處5至6月得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今傳郭訊問，郭請求重新酌減裁量刑度。

本案源於3名被告與潛逃出境的張晉毅、藍昱翔2022年12月29日至陳家擄人、強盜財物還挖洞將人活埋致死。張等人原要將陳丟入海中，但因有海巡人員而作罷，後來又將陳帶至偏僻處，拿出預備的鐵鍬挖出足以埋入活人的坑洞。陳趁隙打電話報警，待坑洞挖好後，張、藍2人以凶器敲打陳的頭部、斬擊左腳跟，趁陳無力反抗將他活埋。陳一度求饒「大哥，多少錢都願意給，放過我吧」但沒用，陳窒息死亡。

謝旻錡主張雖與陳姓死者有嫌隙，但事前不知道要去殺人，以為只是要給他教訓，眾人將陳押到海邊時，他向主嫌張晉毅稱失眠、感冒不適，並以要刪除陳手機內的資料為由，從張手中取走手機，再藉故接近陳將手機交給他，讓他得以報案。且事後張平分60萬時，他也沒有拿取。

但一審審判長質疑，陳的雙手被反綁，眼睛被纏住，怎麼解鎖手機報案？謝旻錡答稱，眼睛是用類似紙板的東西遮蓋，未完全擋住，要活埋陳時，他有向張晉毅求情，說可以先帶去汽車旅館等送去泰國拆線（活摘器官）。

郭育廷在一審時表示，張晉毅找他參加，跟他說要「處理」1個人，沒有提到「殺」或「死」等關鍵字，他自己猜測「處理」就是要殺人，因為「電影都這樣演」。

檢察官控被告們得知要殺人的時間點，最早在2022年12月24日，當張晉毅提及要「處理」一個人時，最晚在死者住處提及「拆線」時，張準備的鐵鍬就是鐵證，過程中不斷變化的是殺人方式，而非殺人犯意。至於謝旻錡稱未收下由張平分的10萬元，但從其他2名被告的口中可知，張事後曾向2人告知錢已平分，且謝旻錡從未向他人表示不想收下這筆錢，加上曾建議把陳送去拆線的錢要平分等，可見謝是重視錢財的人。

在一審判決後，案件上訴，高院今傳郭育廷訊問。郭不主張事實認定錯誤，但請求重新量刑。

法官詢問是否有賠償或和解的計畫，否則被害家屬來也不見得對郭有利，無法成為有利的量刑事由；律師表示，能賠償多少錢，待與郭的家人討論。

本案8月1日下午將再行準備程序，屆時將提徐維韓、郭育廷、謝旻錡3名被告。

郭育廷參與強盜殺人，一審遭處無期徒刑，他上訴請求輕判。記者王宏舜／攝影
郭育廷參與強盜殺人，一審遭處無期徒刑，他上訴請求輕判。記者王宏舜／攝影

器官 強盜 新竹 檢察官 殺人 詐騙集團

延伸閱讀

當詐團車手頭遭起訴求處重刑 余天女婿陳鑒繼續羈押禁見

台南詐團教被害人匯款遇問就稱裝潢款 但警示帳戶露馬腳破功了

當詐團車手頭起訴遭求重刑 余天女婿陳鑒下午開接押庭

余天女婿陳鑒當詐團車手頭遭求重刑 首腦檢方另案追緝

相關新聞

內湖寵物店老闆之死！2樓住戶拒簽遲未開業 北市都發局回應了

北市內湖一間寵物店老闆斥資數百萬元裝潢，傳出因2樓住戶失聯，他遲遲未獲同意而無法提供寵物美容、寵物旅館等服務。台北市都發...

北市警洩密案...涉替網路博弈女友查賭客個資 移送北檢偵辦

台北市大同分局警備隊李姓警員涉嫌將賭客個資，洩漏給經營養生館及非法網路博奕的越南籍吳姓女友，涉嫌洩密、賭博、個資法等罪嫌...

涉查詢洩漏勞退資訊 勞保局助理員遭北檢搜索約談

勞保局助理員卓姓女子涉嫌於民國110年間查詢他人的退休金相關資料，洩漏給溫姓友人。台北地檢署今天兵分3路搜索，並約談卓女...

黑吃黑！詐團搶錢、挖坑活埋 共犯判無期徒刑「上訴求輕判」

詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人，因上游、綽號「紅財神」的男子與陳姓男子有60萬詐騙利益糾紛，前年12月至陳家擄人...

越南女看護未扶好...他後腦著地傷重不治 家屬原諒仍判刑

越南籍黎氏是黃姓男子的看護，今年1月15日在護理之家內，因未扶好黃乘坐輪椅，致他重心不穩向後傾倒在地，黃因頭部重創經緊急...

高雄警發布人事命令 85名所長、警備隊長等官警調整新職

高雄市政府警察局今天下午發布人事命令，共有85名中階警官升遷或調整職務，其中42人獲調升，訂7月1日到新職。警方表示，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。