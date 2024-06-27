越南女看護未扶好...他後腦著地傷重不治 家屬原諒仍判刑

越南籍黎氏是黃姓男子的看護，今年1月15日在護理之家內，因未扶好黃乘坐輪椅，致他重心不穩向後傾倒在地，黃因頭部重創經緊急送醫仍不治，然而，黃的家人見黎氏一時疏忽而釀禍，承受喪失親人之痛卻也不忍苛責，不願追究也未求償，法官認她犯過失致人於死罪處4月，緩刑2年。

現年37歲黎氏於警詢及偵查中坦承不諱，與死者兒子於偵查中所證述情節大致相符，並有司法相驗通報單、監視器擷取翻拍照片、現場照片及檢驗報告書等佐證。

檢方指出，黎氏受託照顧黃，且是黃的實際照顧者，自應注意其所處環境，應隨時妥為照護，以防止意外發生，且依當時情形，並無不能注意情事，黎氏竟疏未注意，使坐在輪椅上的黃因重心不穩向後傾倒在地後死亡。

黎氏就本件事故發生顯有注意義務的過失，且其過失行為與被害人死亡結果間，具有相當因果關係甚明。而且事證明確，黎氏過失致死犯嫌堪可認定。

然而，檢方也表示，請審酌黎氏無前科，因一時疏忽大意致罹刑章，被害人家屬也於偵訊時代表所有家屬表示，不願對她提出告訴，不對她追究也不對她求償，請法官審酌上情，對她從輕量刑。