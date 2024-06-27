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雲林褒忠鄉長陳建名貪污罪獲判無罪 偽造文書判1年4月

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣褒忠鄉長陳建名及公所課長、祕書、村長及廠商等15人，於2022年辦理自強活動，涉嫌利用職務詐取財物，涉貪約15萬元，被依貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌起訴，雲林地方法院今天判決陳建名被依偽造文書罪判1年4月，貪污罪則判無罪，其餘7人也依偽造文書罪判1年6月到5月不等，另7人獲判無罪。

雲林地檢署去年4月偵辦地方選舉賄選案件，發現褒忠鄉舉辦鄰長自強活動涉嫌詐領活動費，原要舉辦的自強活動，因疫情改發禮券，預算剩餘7萬1500元則改用來舉辦2場餐會，實際餐費則由褒忠鄉民代表會及農會分別支付，並由張姓村長向小吃部取得空白收據，轉交公所李姓課長偽填申報，不知情的承辦人員，再將申請款項核發給小吃部負責人。

張姓村長拿到款項後，再透過李姓課長分配給，張姓、陳姓、章姓、吳姓、郭姓、曾姓、吳姓等村長，及廖姓、莊姓等前村長，分別收受5000元到1萬500元不等金額。

該案衍生案外案，檢方又查獲褒忠鄉公所去年8月以43萬元舉辦大手牽小手活動，應依採購法公開招標，但陳建名疑涉指示許姓祕書、吳姓課長，找來蔡姓、王姓廠商承攬業務，將活動費拆成數個未達10萬元標案，再由蔡姓廠商收集其他廠商收據，申領經費43萬元。

陳建名今天被依偽造文書使公務員登載不實文書罪判1年4月、貪污罪則因罪證不足獲判無罪；李姓課長判6月緩刑3年併科罰金10萬元；吳姓課長1年4月；許姓祕書1年6月；其餘村長則判5月到1年緩刑3年不等徒刑。其中7人則獲判無罪。

陳建名得知判決後表示，待收到判決書後再和律師討論，將全力捍衛自己的清白。雲林地檢署也表示接到判決書後再研議是否上訴；雲林縣民政處則指出，本案如果以刑法第214條判決，則不適用地方制度法第78條第1項第1、2款之規定，尚無需停職，且全案尚未定讞，不影響陳建名鄉長之職務，民政處將於收到法院判決書後，再依據判決內容辦理。

褒忠鄉長陳建名今天被依偽造文書罪判1年4月，貪污罪則判無罪，他表示在接到判決書後再與律師研商，全力捍衛自己清白。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉長陳建名今天被依偽造文書罪判1年4月，貪污罪則判無罪，他表示在接到判決書後再與律師研商，全力捍衛自己清白。記者蔡維斌／攝影

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