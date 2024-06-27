中油高層涉貪案...共5人判刑 課長收賄20萬判10年8月最重

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，橋檢2年前偵辦期間，另外查出黎姓課長與袁姓技術員涉採購貪污，檢方依貪污等罪嫌起訴黎男、袁男及3名行賄廠商，遭橋院分別判10年8月至8月不等徒刑。全案可上訴。

全案起於橋頭地檢署偵辦徐漢涉向業者收回扣案，擴大追查出黎姓課長、袁姓技術員涉採購標案貪污，分別涉收賄新台幣20萬元及42萬多元。

橋頭地方法院判決書指出，劉姓、黃姓廠商先謀議將「液位/溫度計及偵測儀」2種不同產品併在同一標案招標，提高其他廠商投標困難度，並將招標內容與標案承辦者蘇姓課長討論定稿後，提供中油辦理。

藉此讓黃姓廠商年2021年得以260萬元得標並交付72萬6000元給白手套劉姓廠商，劉男再從中將20萬交付黎男行賄。

另外，薛姓廠商從袁姓技術員得知有汰換通風閥需求，2人謀議由袁男提出採購需求、薛姓廠商找劉男合作，得標「約束通風閥帶滅焰器等一批」422萬多元標案，之後再透過薛男交付賄款35萬元給袁男。

劉男事後得知袁男可提出請購需求，為讓中油多採購「20吋氣動式防爆抽送風機」，使他能跟原廠談定優惠價格並取得較高利潤，再找上袁男提出需求。

袁男聽聞後回應「這樣的話有沒有什麼好處？」雙方談妥條件，劉男終以447多萬元得標並依約交付7萬5000元賄款給袁男。