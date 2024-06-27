里港餛飩豬腳名店後方持分建地 每坪13萬元7月2日法拍引業界關注

法務部行政執行署屏東分署定7月2日舉辦「123拍賣會」，最受不動產業界關注的物件，是里港知名餛飩豬腳店停車場後方的一塊住宅區建地，持分面積22.5坪，底價305萬元，平均每坪價格13萬餘元，低於附近市場行情，該建地為台南市一家建商所有，因滯欠營利事業所得稅被移送執行法拍。

遭法拍的該筆土地不臨路，總面積82坪，依照應有部分換算，拍賣面積約為22.5坪，底價305萬元，平均一坪價格13萬餘元；屏北地區不動產業者說，里港鄉藉國道10號通往高雄市甚為便捷，國10里港至美濃段在去年底已動土，2027年通車後能更快速串聯高雄市與屏北地區生活圈，底價因低於附近市場行情，雖是共有持分，還是受到業界關注。

屏東分署說，法拍會動產還有中古白色中華廂式冷凍車輛，當天已是二拍，只要達一拍底價一半就有機會將車輛帶回家；該輛冷凍車排氣量1997CC，適合餐飲業及食材業者，有興趣的民眾於7月2日上午9時半到分署觀覽拍賣物，10時登記領號碼牌，10時半拍賣喊價。