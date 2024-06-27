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里港餛飩豬腳名店後方持分建地 每坪13萬元7月2日法拍引業界關注

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

法務部行政執行署屏東分署定7月2日舉辦「123拍賣會」，最受不動產業界關注的物件，是里港知名餛飩豬腳店停車場後方的一塊住宅區建地，持分面積22.5坪，底價305萬元，平均每坪價格13萬餘元，低於附近市場行情，該建地為台南市一家建商所有，因滯欠營利事業所得稅被移送執行法拍

遭法拍的該筆土地不臨路，總面積82坪，依照應有部分換算，拍賣面積約為22.5坪，底價305萬元，平均一坪價格13萬餘元；屏北地區不動產業者說，里港鄉藉國道10號通往高雄市甚為便捷，國10里港至美濃段在去年底已動土，2027年通車後能更快速串聯高雄市與屏北地區生活圈，底價因低於附近市場行情，雖是共有持分，還是受到業界關注。

屏東分署說，法拍會動產還有中古白色中華廂式冷凍車輛，當天已是二拍，只要達一拍底價一半就有機會將車輛帶回家；該輛冷凍車排氣量1997CC，適合餐飲業及食材業者，有興趣的民眾於7月2日上午9時半到分署觀覽拍賣物，10時登記領號碼牌，10時半拍賣喊價。

當天拍賣的不動產另有座落屏東市、潮州、恆春、崁頂與來義的土地，想買不動產的民眾可利用通訊投標，7月1日前將投標文件寄達屏東北平路郵局第49號信箱，分署會有專人取件與通知，7月2日下午2時半至3時也可在拍賣室現場投標，下午3時開標。

屏東里港知名餛飩豬腳停車場後方的建商持分建地，將於7月2日執行拍賣，雖是持分共有，還是受到業界關注。圖／屏東執行分署提供
屏東里港知名餛飩豬腳停車場後方的建商持分建地，將於7月2日執行拍賣，雖是持分共有，還是受到業界關注。圖／屏東執行分署提供

屏東 法務部 法拍 餐飲業 高雄市

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