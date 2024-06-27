隨手拿走屋主提袋裝工具 嘉義男持凶器入室竊盜…判7月

嘉義張姓男子與張姓市民有債務糾紛，去年9月間涉嫌攜帶油漆、鐵鎚、鉗子、螺絲起子等破壞門鎖侵入住宅潑漆、敲擊電視機等，離開時他隨手拿走屋內1只紅色提袋收納工具、汙衣褲離去，然而就因為這舉動，被檢方依竊盜罪提起公訴。張男辯稱因債務糾紛洩恨，沒有偷竊，嘉義地院仍以刑罰較重的攜帶凶器毀壞門窗侵入住宅竊盜罪，累犯，處有期徒刑7月。可上訴。

張男因債務糾紛，去年9月間某夜攜帶油漆及鐵鎚、鉗子、螺絲起子，損壞門鎖後侵入張姓市民住宅，在牆壁、地板、木桌、茶几、沙發、木椅、展示櫃及樓梯間地板、樓梯扶手、鞋子及2樓地板、衣櫥、床組、化妝台等潑灑油漆，以鐵鎚敲擊1樓玻璃櫃及電視。然後隨手拿取屋主所有的1只紅色提袋後離去。案經屋主報警，將張男涉嫌毀損等罪嫌法辦，檢方了解案情後，以竊盜罪嫌提起公訴。

張男辯稱，雙方間有債務紛爭，因為洩憤，才會有這些行為，拿取提袋是為收納工具及汙衣褲，沒有竊盜的犯意。

法官認為，雙方民事債權債務紛爭，只能認為是犯罪動機，提袋即使沒有價值，但侵害所有權是事實。