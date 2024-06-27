彰化男涉芭樂園砍女友 聲請具保停押遭法院駁回
賴姓男子去年底疑不滿鄭姓女子提分手，涉嫌夥同張姓男子持西瓜刀前往女方芭樂園綁人並砍死鄭女，賴男近日聲請具保停押，彰化地院認其有逃亡之虞駁回聲請，並裁定延押2個月。
47歲鄭姓女子在溪州鄉經營芭樂園，年約50歲賴姓男子在此工作，兩人為情侶，賴男因賭博缺錢花用，常向女友要錢，疑因不滿女友提分手，去年12月涉嫌夥同張男以膠帶綑綁鄭女雙腳，再拿西瓜刀朝鄭女揮砍20多刀，鄭女傷重送醫不治。
警方案發後數小時在田中鎮逮捕賴男、張男，依殺人罪嫌移送檢方遭收押，全案起訴後，彰化地方法院於今年4月認2人涉嫌重大，且因2人犯案後攜帶兇器駕車逃離現場、對犯案情節供述略有不同，足認有逃亡、勾串共犯之虞，裁定羈押並禁止接見通信。
賴男辯護律師主張，賴男犯案動機為與被害人的感情糾紛，其犯後駕車離開現場是隨機找地方休息而非逃亡，應無再犯、逃亡之虞，且考量賴男患有第二型糖尿病需自費買胰島素，為能及時通知家屬用錢、治療需求，希望准予具保停押、解除禁止接見通信。
法官認為，賴男在犯案後曾換乘車輛，張男也在警詢供稱賴男說要逃往梅山躲藏，可認2人有逃亡意圖與行為，加上2人對於犯意聯絡、犯罪行為分擔前後陳述不一，避重就輕，近日裁定2人從7月2日起延長羈押2個月，並均禁止接見通信。
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