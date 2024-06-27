高雄女照服員不甘被分割 放火燒他家還持刀刺擊報復判6年
石姓女居家照服員因照顧黃姓男子的老母親而發展出婚外情，遭黃的元配抓包，去年1月底離職後，不斷以Line傳送「你與她等著被我滅門」等訊息恐嚇黃，11月間更到黃住處潑灑汽油後點火，幸經黃夫妻及時撲滅，石女還持水果刀刺擊黃後遭制伏，台南地院認她犯殺人未遂罪處6年。
檢警調查，石女於2020年8月17日起擔任居家照服員，照顧黃年邁的母親，期間與黃成為男女朋友，後因元配發現後，去年1月30日離職。石女認黃未尊重其感受且不願離婚，心生怨恨，接續以Line傳送內容有「我會報復你，讓你全家在XX沒臉做人」、「我等下去你家處理」、「你與她等著被我滅門」等訊息給黃，致黃心生畏懼。
未料，去年11月18日傍晚6時10分許開車，從高雄住處出發至加油站購買28元的汽油裝入寶特瓶內，晚間至台南購物中心購買水果刀1支，當晚10時抵達黃台南住處，隨後在住處中棟建物的南側大廳門、客廳門處，潑灑汽油後點火，再至北側後門處，潑灑汽油後點火，並將置在後門旁木製搖椅移置後門處，阻擋黃等人逃生。
剛好黃妻在客廳與朋友通電話而尚未就寢，發現客廳門窗外有火光，立即至臥室將已就寢先生叫醒後，黃持滅火器至前門口滅火，見石女持水果刀在騎樓，往前欲奪水果刀制伏時，石女持刀自後刺入其左肩頰骨下方，致左後胸壁5公分穿刺傷，黃受創後仍依體型優勢將石女壓制在地。
隨後，消防局也到場撲滅火勢，住處大廳及客廳鋁門大面積受燒、燻黑、紗網大面積燒熔等。
石女矢口否認涉有恐嚇及殺人未遂犯行，她辯稱，認黃傳送訊息將她視為妓女，不甘受辱，才會傳送相關訊息。她說，雖有放火燒燬住宅未遂犯行，但並無殺害黃一家人之故意，案發當時是黃上前搶刀阻止時，不慎刺及黃，並無殺害黃的意思。
石女及辯護人主張，罹患重鬱症，於案發前三日也曾至醫院門診治療重鬱症，且因罹患重鬱症而有情緒低落、暴躁激動、悲觀思考等情況，依法應有減輕或免除其刑規定適用。
然而，合議庭函請嘉南療養院鑑定後，認石女有適應障礙伴有憂鬱情緒診斷，合併有酒精、鎮靜安眠類藥物不當使用的情形，但她為本案行為時，並未因精神障礙或其他心智缺陷而影響其判斷力或衝動控制能力。
同時，消防局火災原因調查鑑定書認定：起火原因為：「人為縱火-汽油類易燃液體」，而起火處為：「中棟建築物南側前門門外附近處及中棟建築物北側後門門外附近處」共2處。且石女於偵查中供承（問：是否有在縱火前以木製搖椅擋住後門？答：有，我不想讓他們跑出來。）與證人證詞相符。
合議庭審酌，石女因與黃的感情糾紛而生本案犯罪動機，以及石女放火意欲燒燬建築物及殺害黃一家3人，及持刀刺擊黃犯罪手段，幸未發生人員死亡及建築物燒燬犯罪結果，並考量本案已依未遂犯規定減輕其刑責等一切情狀，應無再依刑法第59條酌減其刑餘地。
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