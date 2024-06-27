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名車詐保集團2年誆4000萬 首腦判7年4月
台北市松山區某汽車公司負責人許姓男子與旗下成員，在高屏地區以假車禍方式，詐取高額保險金，得手4000萬元。高等法院高雄分院依組織犯罪條例，判決許7年4月徒刑，其餘10名同夥依參與犯罪次數及犯案輕重程度，判10月至4年2月或緩刑。
判決指出，許姓男子是台北市松山區某汽車公司負責人，2018年間，與高雄市苓雅區某車業公司責人王姓男子等人組成詐保集團，以假車禍及假汽車失竊方式，向保險公司詐領保險理賠金牟利。
檢警調時，這詐保集團在2年間涉及35件詐保案，得手逾4000萬元，王姓男子在一審審理時棄保潛逃，被法院通緝。
高雄高分院審酌，許姓男子等人利用假失竊與假車禍，多次反覆詐取保險金，以集團式、專業分工的犯罪組織，向保險公司施詐，犯罪組織之階層與角色位置，各被告對於犯行主導性高低、犯罪參與深度、有無獲利、獲利多寡，各有不同。
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