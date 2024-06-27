獸醫指飼主把守宮養太瘦病危 挨批沒醫德求償敗訴

高雄侯姓少年帶飼養的守宮就醫，遭獸醫質疑養得太瘦且病危，侯男認為態度不佳發文批評「沒醫德」，反被提告求償新台幣4萬多元。法官認為侯男未超過言論自由範圍，駁回告訴。

高雄地方法院審理時，侯男辯稱守宮具白化基因，較畏懼強光，當獸醫看診後建議照射X光，才會提出疑惑，並非質疑獸醫專業，也不是要誣指隨意看診，醫師也確實當場說守宮體重過輕。且自己求診過應有資格寫下看診不愉快經驗，透過網路社團分享，並提醒大家Google評論星數不等於實際情形，整篇文章不帶任何情緒字眼或人身攻擊言論。

法官勘驗侯男文章跟當天就診監視器畫面，確認侯男張貼文章確有依據，即便並非與真實情況分毫不差，但人本來就不可能如同機器，將所經歷之事鉅細靡遺完整還原，且文章就事實部分陳述既與主要事實相符，更無虛構、捏造事實。

合議庭審結，認為侯男以「沒醫德」、「沒口德」等字眼雖較為激進，但並非是出於惡意污衊，仍屬社會可受公評事項，未逾越言論自由合理限度，難認已侵害名譽權。據此駁回獸醫告訴，可上訴。

判決指出，17歲侯姓少年去年5月25日因飼養的守宮拒食，且肚子有紅點，便帶去高雄一間獸醫院就診，經獸醫師檢查後告知守宮體重過輕，長期營養不良，並判定是重症病危。獸醫提議照X光進一步檢查，但侯男擔心守宮受傷拒絕，回家後在臉書社團發文，並提及看診過程遭獸醫恐嚇致崩潰大哭，更在Google評論寫下「不會醫就算了」、「沒醫德也沒口德」等語。

獸醫師不堪受辱，不但在留言區回擊，也向侯男提起民事訴訟求償新台幣4萬5000元。