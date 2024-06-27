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落跑88會館「洗錢教父」涂誠文 從事非法地下匯兌判3年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

檢方偵辦「八八會館」洗錢集團案，欲拘提「洗錢教父」睿森銀樓老闆涂誠文時，發現他已落跑而發布通緝；涂誠文另非法經營台灣與香港、中國大陸的地下匯兌業務，最高法院依銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪判刑3年8月定讞。

綽號「小涂」、「洗錢教父」的涂誠文（37歲），與警界、國內重量級黑幫往來複雜，在睿森銀樓地下室設有高級招待所，不少高階警官曾在此出入，八八會館案爆發初期，高檢署曾對此銀樓進行調查。

然而，「八八會館」負責人郭哲敏從泰國押返後，專案小組全面清查金流，查出涂誠文利用銀樓作為掩護，透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，金額逾百億元，檢警展開大規模搜索，但涂誠文已事先聞風逃亡。

涂誠文非法手段經營台灣與香港、大陸地下匯兌業務，2018年10月29日晚間7點多許，委由共犯鄧祐旻開車陸續從新加坡舞廳附近等地，分別向周子雲、「李哥」先後收取2筆欲進行地下匯兌的現金款項約1217萬元及約2000萬元。

鄧祐旻當時搭載女友王可君，開車轉至內湖基湖路及同區瑞光路交岔路口，由鄧女下車在附近路旁，依涂誠文利用Line傳遞的交款指示內容，將現金約43萬元交付給男子「阿雄」。

鄧祐旻結束後搭載王可君離開，並前往信義區中坡北路購買鹽酥雞當宵夜，獨留女友在車內看管財物，卻被男子王璟澄、林東賢、劉馥增等人持刀搶劫，直接把車輛開走，王、林被判刑9年、9年6月徒刑定讞；劉被檢方通緝中。

涂誠文也因非法經營地下匯兌業務，違反銀行法，一審獲判無罪，二審改依銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪判涂5年徒刑，判決被撤銷發回更審，更一審再改判涂3年8月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

「洗錢教父」睿森銀樓負責人涂誠文。圖／翻攝自睿森銀樓臉書
「洗錢教父」睿森銀樓負責人涂誠文。圖／翻攝自睿森銀樓臉書

地下匯兌 洗錢 銀樓

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