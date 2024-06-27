影／家暴法26周年 婦團呼籲政府多宣導權控認知意識
「家庭暴力防治法」已施行26年，民進黨立委范雲與婦女救援基金會今天舉行記者會，公布「親密關係權力控制認知調查」問券結果，發現女性受訪者的權力控制認知程度高於男性受訪者，而在性的權力控制性別差異更大，進而提出政府要宣傳權控認知意識與平權親密關係、補足家事法庭人力、加速保護令核發時間等訴求。
范雲表示，早期民眾會覺得家暴是家務事，「家醜不能外揚」，現在大家已經認識到這就是暴力本質，只是一般社會大眾對暴力本質與關係中的權力控制，認知還是比較陌生；並指出，台灣社會中對親密關係中的「權控性認知」相當不足，這對人身安全防治方面令人擔憂，親密關係暴力也常被簡化成夫妻吵架，因此呼籲政府要宣傳權控認知意識與平權親密關係、補足家事法庭人力、加速保護令核發時間已禁止親密關係暴力持續。
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