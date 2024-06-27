平台契約藏陷阱 直播主誤入損百萬

國民黨立委羅廷瑋（中）、民眾黨麥玉珍（右）27日召開「政府無視網路平台與直播主簽不平等契約遭鉅額求償」記者會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】直播主與網路平台簽訂契約，卻隱含自動續約、無法退場等不利機制，契約充滿陷阱！國民黨立委羅廷瑋27日於記者會指出，直播主工作逐漸興起，已出現不少爭議，卻見到各部會卻互踢皮球，不願處理。直播主腹語小糖則指出，她因為平台契約的不利條款，最終竟被法院判賠百萬，呼籲契約應符合公平性的原則。

平台契約藏陷阱

羅廷瑋指出，隨著科技進步，網路直播主的工作興起，民眾可與直播平台簽約，用才藝表演來賺取酬勞，也吸引許多打工族與青少年兼職。他說，但雙方簽訂合約時，都會遇到契約是否為勞僱關係、有無退場條款等爭議。

民眾黨立委麥玉珍說，直播平台與直播主之間出現許多不平等的契約關係，嚴重影響直播主的權益。她呼籲政府制定更完善的法律政策，建立合法的制度，保持產業的公平發展。

缺乏退場條款

直播生涯6年的主播腹語小糖分享，她過去透過表演腹語、聊天的方式進行表演，月薪最高的時候可達20萬、有時候卻只有2到3千元，收入相當不穩定，加上直播導致生活作息不定，因此萌生轉換平台的想法。

「但平台契約卻寫道，只要直播業績達標就會自動續約，」腹語小糖說，在無法解約的情況下，她選擇在其他平台直播，卻意外違反契約中的競業條款，因而被公司要求千萬賠償。經過法庭二審，最後小糖被判需賠償公司百萬。

文化部應出面承擔

羅廷瑋指出，契約有著「自動續約」與「競業條款」的兩項退款，導致直播主無法轉換平台，甚至只能放棄工作。他說，曾尋找勞動部、NCC、文化部與數發部開會討論，但卻看到部會互踢皮球的狀況。

「數發部說，只管理新興科技；文化部強調，部會是負責影視音作品的輔導；NCC直言網路直播不屬於管轄範疇；勞動部說這是契約關係的問題，並非勞雇關係，」羅廷瑋強調，現在沒有一個部會願意承擔，建議文化部參照《文化藝術工作者承攬暨委任契約之指導原則》，提供直播主更多保障。

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