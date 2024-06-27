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北巿知名甜點店負責人林森北酒店呼大麻 屢犯不改…法院裁定送勒戒

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市天母知名甜點店負責人盧男，自行栽種大麻遭逮，因規模不大供自己施用，法院判刑2年、緩刑5年，盧男不改毒品惡習，今年2月間，在北市林森北路酒店被抓包施用大麻，檢方聲請勒戒，士林地方法院裁定盧男施用第二級毒品，應送勒戒處所觀察、勒戒，期間不得逾2月。

台商第二代盧男，投資烘焙坊也曾至日本大阪的甜點學校學習，回台後創業開設甜點店，打開知名度。不料，卻被查出多次施用毒品，還自行栽種大麻失敗。

判決指出，盧男2019年在酒吧向外籍人士取得10顆大麻種子，便上網自學、在家種植大麻，待大麻葉成熟後想陰乾或風乾，但乾燥大麻葉失敗；法院考量盧男認罪，且栽種、製造大麻規模及數量不多，目的是自己施用，判決2年徒刑，給予緩刑5年機會，支付公庫30萬元、義務勞務240小時。

此次盧男到酒店施用大麻案，盧男坦承施用大麻。士院裁定指出，士檢作成3次附命完成戒癮治療的緩起訴處分，盧男今年2月1日，在北市林森北路的酒店內施用大麻，時間點在緩起訴期間內，遭檢方聲請送勒戒，盧男顯見自我約束能力不佳，戒癮治療對盧男效果不彰，不適合再度接受戒癮治療，裁定應送勒戒處所觀察、勒戒，期間不得逾2月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北巿甜點店負責人盧男在林森北酒店施用大麻，遭法院裁定送觀察勒戒。示意圖／美聯社
北巿甜點店負責人盧男在林森北酒店施用大麻，遭法院裁定送觀察勒戒。示意圖／美聯社

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