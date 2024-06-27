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堅守崗位27年…屏東看守所科員處理鬧房突倒下不治 同仁今送他最後一程

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

法務部矯正署屏東看守所60歲科員鍾文龍本月15日傍晚執勤，處理收容人踢舍房門、拿椅甩門鬧房的暴力事件時，疑似氣急攻心突然倒地昏迷，經送醫搶救2天仍不治，今天舉行告別式，矯正署長周輝煌率屏東地區矯正機關首長與所方人員到場慰問眷屬，表達法務部的關懷及哀悼之意，同時也告知鍾員戒護勤務圓滿結束，整場儀式莊重肅穆。

署長周輝煌現場誠摯向家屬致謝，感謝鍾員的英勇付出，表示鍾員自1997年投身矯正志業，任職27年餘均從事第一線戒護收容人的高壓危險工作，持續不畏艱難堅守崗位，表現相當傑出、優異，並2018年獲頒法務獎牌表揚，這次處理鬧房事件，鍾員同樣是克盡己職完成勤務，讓違規事件未再擴大。

矯正署表示，署裡向來以照護同仁為首務核心價值，將全力協助爭取從優撫卹，並持續關心家屬生活，未來也將強化矯正機關維安設備，提升職員待遇保障，保護每位出勤同仁生命安全。

法務部矯正署屏東看守所科員鍾文龍本月15日傍晚處理收容人鬧房事件時，疑氣急攻心突倒下送醫不治，矯正署長周輝煌（中）與屏東地區矯正機關人員今到告別式會場，向家屬表達慰問。圖／矯正署提供
法務部矯正署屏東看守所科員鍾文龍本月15日傍晚處理收容人鬧房事件時，疑氣急攻心突倒下送醫不治，矯正署長周輝煌（中）與屏東地區矯正機關人員今到告別式會場，向家屬表達慰問。圖／矯正署提供
矯正署長周輝煌（右1）率屏東地區矯正機關首長及同仁至鍾員的靈前弔唁。圖／矯正署提供
矯正署長周輝煌（右1）率屏東地區矯正機關首長及同仁至鍾員的靈前弔唁。圖／矯正署提供

告別式 屏東 法務部

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