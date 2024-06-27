堅守崗位27年…屏東看守所科員處理鬧房突倒下不治 同仁今送他最後一程

法務部矯正署屏東看守所60歲科員鍾文龍本月15日傍晚執勤，處理收容人踢舍房門、拿椅甩門鬧房的暴力事件時，疑似氣急攻心突然倒地昏迷，經送醫搶救2天仍不治，今天舉行告別式，矯正署長周輝煌率屏東地區矯正機關首長與所方人員到場慰問眷屬，表達法務部的關懷及哀悼之意，同時也告知鍾員戒護勤務圓滿結束，整場儀式莊重肅穆。

署長周輝煌現場誠摯向家屬致謝，感謝鍾員的英勇付出，表示鍾員自1997年投身矯正志業，任職27年餘均從事第一線戒護收容人的高壓危險工作，持續不畏艱難堅守崗位，表現相當傑出、優異，並2018年獲頒法務獎牌表揚，這次處理鬧房事件，鍾員同樣是克盡己職完成勤務，讓違規事件未再擴大。