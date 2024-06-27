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不滿鄰居噪音 他除夕夜持雙刀砍殺4人喊「讓你們全家死」判刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市高姓男子去年認為鄰居長期產生噪音而心生不滿，除夕夜持雙刀闖入鄰居住處恐嚇「我要讓你們全家死」，砍殺鄰居一家四口，造成肝臟裂傷、腸多處穿孔、氣血胸等，犯後還大喊「我一個換4個划得來」，最高法院依殺人未遂罪判刑4年10月定讞。

高平時住在新北市樹林區住處，與鄰居一家四口不睦，又認為鄰居長期製造噪音妨害安寧，去年1月21日除夕晚間7時許以橡皮筋將長刀、水果刀分別綁在右手、左手，再到鄰居住家按門鈴，趁鄰居兒子開門之際，闖入屋內恐嚇「幹你娘機掰，都給你們死」、「我要讓你們全家死」。

高接續持刀砍殺鄰居兒子，造成肝臓裂傷、右手二頭肌撕裂傷、股動脈破裂，兒子事後跑出大門求救，高又持刀砍殺鄰居夫妻，導致腸繫膜多處撕裂傷、出血性休克、肋骨開放性骨折，傷勢嚴重雙雙倒地。

高仍不罷手，見鄰居另名兒子下樓，再度持刀揮砍胸腹部、左腳，造成氣血胸、腎臟撕裂傷，高犯後跑出大門大喊「我1個換4個划得來」，隨即走回家打電話報警自首，鄰居一家四口經送醫撿回一命。

一審依殺人未遂罪判高11年徒刑，二審則審酌高手持長刀、水果刀攻擊鄰居要害，雖未造成對方死亡，但嚴重破壞社會安全及公共秩序，對社會治安危害大。

二審指出，高因鄰居長期噪音壓力，而罹患適應障礙症、酒精使用障礙症，且案發前遭對方到家門口叫囂，在壓力、疾患、酒精與一時受刺激的情緒影響下，才鑄成大錯，另高犯後已賠償120萬元，改依殺人未遂罪判刑4年10月。最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

高姓男子不滿鄰居長期製造噪音，除夕夜持雙刀砍殺鄰居一家四口。本報記者／翻攝
高姓男子不滿鄰居長期製造噪音，除夕夜持雙刀砍殺鄰居一家四口。本報記者／翻攝

噪音 恐嚇 殺人 鄰居

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