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台南夫妻賣場偷肉 還將家中酸壞烤雞拿來調包…最後賠錢換緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子與妻子今年3月底在台南新營區賣場購物，由他把風，他妻子偷取賣場內烤紅糟五花肉、酥炸日式燒肉，還將先前購買酸壞美式烤肉雞1袋帶到賣場與新鮮貨調包，得手後藏放紙箱未結帳，經櫃台人員發現後報警，賠償8千元後調解成立，夫妻各處罰金2千且獲緩刑。

警方調查，3月25日上午11時49分許，黃男夫妻在賣場內，由妻子徒手竊取賣場內烤紅糟五花肉3塊，分別為131元、73元、124元、酥炸日式燒肉1塊、135元及將先前所購買不明效期酸壞美式烤肉雞1袋，調包賣場內新鮮美式烤肉雞1袋、278元，黃男則在旁把風。

得手後，兩人將贓物藏放在1只紙箱內放入推車，通過收銀台時，僅就推車內其他商品結帳，故意漏未將紙箱內贓物取出結帳，欲離開收銀台時，櫃台人員發現後上前攔阻並報警。

夫妻兩人於警詢及偵查中均承認犯行，與店家經理於警詢時證述情節大致相符，並有交易明細、新營分局搜索扣押筆錄、贓物認領保管單、現場監視錄影器影像光碟及影像畫面等資料佐證，事證明確。

兩人因一時疏忽而觸法，事後將竊取財物返還商家，雙方調解成立，且已賠償店家8000元，店家並表示同意給予2人緩刑機會。

台南地院指出，2人不思以正途獲取生活所需，竟以竊盜方式，不法牟取本案財物，欠缺尊重他人財產法益觀念，危害社會治安，所為實不足取。惟念及2人犯罪後均坦承犯行，犯後態度良好，且與店家成立調解，並賠償其損害，法官認夫妻2人共同犯竊盜罪，各處罰金2000元，緩刑2年。

台南地院指出，念及黃姓夫妻2人犯罪後均坦承犯行，犯後態度良好，且與店家成立調解，並賠償其損害，認2人共同犯竊盜罪，各處罰金2000元，緩刑2年。圖／本報資料照
台南地院指出，念及黃姓夫妻2人犯罪後均坦承犯行，犯後態度良好，且與店家成立調解，並賠償其損害，認2人共同犯竊盜罪，各處罰金2000元，緩刑2年。圖／本報資料照

台南 竊盜 賣場

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