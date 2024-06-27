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查綠能貪瀆 北檢續追幕後大咖

聯合報／ 記者張宏業陳雅玲王聖藜房荷庭／連線報導

前立委廖國棟洪姓辦公室主任涉綠能弊案遭羈押。記者張宏業／攝影
前立委廖國棟洪姓辦公室主任涉綠能弊案遭羈押。記者張宏業／攝影
前立委廖國棟辦公室主任洪天盛，涉嫌於二○一九至二○二○年間收受蔡啟弘等三名廠商賄賂數百萬元，要求施壓經濟部水利署、南區水資源局，重啟推動屏東縣牡丹水庫太陽能光電發電系統計畫案發包作業案。台北地檢署前天搜索約談蔡等四人到案，提訊因選罷法在監服刑的洪。

調查局北機站前天同步搜索涉嫌行賄廠商台北、高雄住所及辦公室等十處地點，查扣手機、帳冊、筆電及合約書，借提在監的洪天盛比對供詞，鎖定廖國棟地方上親信偵查，相關被告移送北檢漏夜複訊；昨凌晨蔡啟弘等三名廠商限制出境，其他人請回，洪還押監獄。檢方認為全案恐有其他助理或「大咖」人物隱身幕後未曝光，持續擴大偵辦。

另外，雲林麥寮鄉前鄉長蔡長昆、台西鄉前鄉長林芬瑩丈夫丁文彬等，涉嫌在二○二○年發動民眾到風機發電機組施工現場抗議，向綠能業者勒索財物。檢調前天搜索，在蔡家中查獲不法所得二七○萬元，昨以蔡及白手套陳姓犯嫌有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，命丁卅萬元交保。

廖國棟是六連霸立委，因捲入集體收賄案，收受太流董座李恆隆七九○萬元，協助修改公司法爭奪ＳＯＧＯ經營權，一審認定他收賄六二○萬元判刑八年六月，案件上訴二審時，他說自己近期患「目前醫療技術難以治癒的疾病」，盼法院無需延長限制出境、出海，但高院去年裁定延長限制出境出海八月。

廖國棟 收賄 鄉長

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