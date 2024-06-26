6連霸前立委廖國棟辦公室主任涉綠能弊案 恐有大咖未到案北檢擴大偵辦

為掃蕩綠能貪瀆案件，最高檢與調查局規劃「靖平專案」，調查局北機站查出，前立委廖國棟辦公室洪姓主任，涉於2019至2020年間，收受蔡姓廠商賄賂，要求施壓經濟部水利署、南區水資源局，重啟推動太陽能光電發電系統計畫案發包作業案，日前搜索約談洪男到案，台北地檢署檢察官顏伯融認為，全案恐有其他助理或「大咖」人物隱身幕後未曝光，聲押洪男獲准，昨天再發動第2波搜索，帶回4人偵訊。

據了解，北機站25日同步搜索行賄廠商的台北、高雄住所及辦公室等10處地點，查扣手機、帳冊、筆電及合約書，除約談4人到案外，也借提在押的洪男比對供詞，全案恐有第3波偵查作為，鎖定廖國棟地方上親信偵查，相關被告移送北檢漏夜複訊，蔡姓男子限制出境，其他人請回，持續擴大偵辦。

前立委廖國棟涉貪遭判刑。圖／報系資料照片

廖國棟是立法院6連霸立委，因捲入立委集體收賄案，被指控收賄太流董座李恆隆790萬元，協助修改公司法爭奪SOGO經營權，一審認定他收賄620萬元判刑8年6月，案件上訴二審時開庭時，他說自己近期患「目前醫療技術難以治癒的疾病」，盼法院無需延長限制出境、出海，但高院去年裁定延長限制出境、出海8月。

廖國棟還說他是台灣原住民，親人家屬都在台灣，沒有其他國家的居留證，且已經69歲，又長期患有糖尿病，有心律不整、全身筋膜炎、腎臟功能不全等宿疾，近期經醫師診斷確定罹患目前醫療技術難以治癒的疾病，必須接受完整的醫療照護，更不可能逃亡海外，承受顛沛流離躲藏的生活。

另外，雲林地檢署檢察官段可芳，查出雲林縣麥寮鄉前蔡姓鄉長涉藉勢藉端勒索綠能廠商、台西鄉前林姓鄉長的丁姓配偶，涉恐嚇取財綠能廠商案件，指揮雲林縣調查站搜索，在蔡男住處查扣270萬元不法所得，約談蔡男與陳姓白手套等多人到案調查。