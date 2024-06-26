快訊

微軟也愛他們！美國、台灣往後站 黃仁勳員工多從「這國」畢業

民進黨兵分4路提釋憲 學者分析：只有一個有可能被受理

自認「從天使變惡魔」 中捷砍人凶嫌還原作案過程：這個地獄結束了

6連霸前立委廖國棟辦公室主任涉綠能弊案 恐有大咖未到案北檢擴大偵辦

聯合報／ 記者張宏業房荷庭／台北即時報導

為掃蕩綠能貪瀆案件，最高檢與調查局規劃「靖平專案」，調查局北機站查出，前立委廖國棟辦公室洪姓主任，涉於2019至2020年間，收受蔡姓廠商賄賂，要求施壓經濟部水利署、南區水資源局，重啟推動太陽能光電發電系統計畫案發包作業案，日前搜索約談洪男到案，台北地檢署檢察官顏伯融認為，全案恐有其他助理或「大咖」人物隱身幕後未曝光，聲押洪男獲准，昨天再發動第2波搜索，帶回4人偵訊。

據了解，北機站25日同步搜索行賄廠商的台北、高雄住所及辦公室等10處地點，查扣手機、帳冊、筆電及合約書，除約談4人到案外，也借提在押的洪男比對供詞，全案恐有第3波偵查作為，鎖定廖國棟地方上親信偵查，相關被告移送北檢漏夜複訊，蔡姓男子限制出境，其他人請回，持續擴大偵辦。

前立委廖國棟涉貪遭判刑。圖／報系資料照片
前立委廖國棟涉貪遭判刑。圖／報系資料照片

廖國棟是立法院6連霸立委，因捲入立委集體收賄案，被指控收賄太流董座李恆隆790萬元，協助修改公司法爭奪SOGO經營權，一審認定他收賄620萬元判刑8年6月，案件上訴二審時開庭時，他說自己近期患「目前醫療技術難以治癒的疾病」，盼法院無需延長限制出境、出海，但高院去年裁定延長限制出境、出海8月。

廖國棟還說他是台灣原住民，親人家屬都在台灣，沒有其他國家的居留證，且已經69歲，又長期患有糖尿病，有心律不整、全身筋膜炎、腎臟功能不全等宿疾，近期經醫師診斷確定罹患目前醫療技術難以治癒的疾病，必須接受完整的醫療照護，更不可能逃亡海外，承受顛沛流離躲藏的生活。

另外，雲林地檢署檢察官段可芳，查出雲林縣麥寮鄉前蔡姓鄉長涉藉勢藉端勒索綠能廠商、台西鄉前林姓鄉長的丁姓配偶，涉恐嚇取財綠能廠商案件，指揮雲林縣調查站搜索，在蔡男住處查扣270萬元不法所得，約談蔡男與陳姓白手套等多人到案調查。

檢察官26日複訊後向法院聲請羈押禁見蔡男與陳男獲准，林姓鄉長丁姓配偶諭知30萬元交保，命丁女1個月內繳回全部不法所得。

前立委廖國棟洪姓辦公室主任涉綠能弊案遭羈押。記者張宏業／攝影
前立委廖國棟洪姓辦公室主任涉綠能弊案遭羈押。記者張宏業／攝影
前立委廖國棟洪姓辦公室主任涉綠能弊案，調查局約談相關人到案。記者張宏業／攝影
前立委廖國棟洪姓辦公室主任涉綠能弊案，調查局約談相關人到案。記者張宏業／攝影

廖國棟 收賄

延伸閱讀

日月潭遊船全面電動化行不行 立委要求航港局重新檢討

最高檢規畫「靖平專案」偵辦綠能貪瀆 涉案3人中有立委辦公室主任

警電玩收賄弊案公務員遭約談 竹市府聲明：以證人身分約談

代言加密貨幣JPEX涉詐 調查局將陳零九列被告函送北檢偵辦

相關新聞

6連霸前立委廖國棟辦公室主任涉綠能弊案 北檢聲押獲准

為掃蕩綠能貪瀆案件，最高檢與調查局規劃「靖平專案」，調查局北機站查出，前立委廖國棟辦公室洪姓主任，涉於2019至2020...

最高檢規畫「靖平專案」偵辦綠能貪瀆 涉案3人中有立委辦公室主任

為掃蕩綠能貪瀆案件，最高檢察署與調查局、廉政署規劃「靖平專案」25日由台北、雲林地檢署針對利用職權向綠能廠商索賄的不肖公...

掏空台中銀爆案外案 金管會稽核人員洩密給王貴鋒特助遭訴

台中商業銀行前董事長王貴鋒，涉嫌在擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾11億元供租購超跑、豪車、招待所及私...

曾博恩喜劇專場大賺2283萬稱「演講」 薩泰爾拒繳26萬娛樂稅結果出爐

薩泰爾娛樂公司前年舉辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，門票總收入2283萬餘元，公司不服要繳納26萬...

麥寮前鄉長藉勢抗議勒索綠能業者 檢調搜索查扣現金270萬

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆、台西鄉前鄉長林芬瑩之夫丁文彬等人，涉嫌在2020年發動民眾到風機發電機組施工現場抗議，藉此向綠...

今年第4次！頭份下公園又見公然聚賭 8名男女被送法辦

苗栗縣頭份市下公園經常有年長者或菜籃族在涼亭公然聚賭，警方一再柔性勸導，但效果不佳，且檢舉電話不斷，今天上午9點多再次前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。