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麥寮前鄉長藉勢抗議勒索綠能業者 檢調搜索查扣現金270萬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林麥寮鄉前鄉長蔡長昆、台西鄉前鄉長林芬瑩之夫丁文彬等人，涉嫌在2020年發動民眾到風機發電機組施工現場抗議，藉此向綠能業者勒索財物，檢調昨發動搜索，在蔡長昆家中保險箱查獲不法所得270萬元，今以蔡長昆及擔任白手套的陳姓嫌犯有逃亡串證之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署檢察官段可芳指揮彰化縣調查站、廉政署中部地區調查組偵辦蔡長昆、丁文彬涉嫌勒索綠能廠商創維公司，經蒐證完備，昨兵分多路搜索，在蔡長昆住處保險箱扣得不法所得270萬元，並通知蔡長昆、丁文彬及白手套陳姓友人等8人（其中6人為被告、2人為證人）到案說明。

檢方調查，綠能廠商達德集團2020年在雲林縣內設立風機發電，集團旗下創維公司負責麥寮鄉、台西鄉的陸域風電，蔡長昆、丁文彬等人明知創維公司已取得經濟部能源局核發的施工許可，但在當地有架設管線需求須鄉公所同意才可施工，蔡涉嫌以職務之便對能源集團負責人及相關承辦人恐嚇，並多次發動村民到施工現場抗議，阻止施工，藉此以每座風機數十萬元代價勒索財務，並由陳姓友人擔任白手套，丁文彬也以同樣手法在台西鄉勒索業者。

檢察官偵訊後，認為蔡長昆及陳嫌共同涉有貪汙治罪條例第4條第1項第2款之藉勢藉端勒索財物罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，且有逃亡、勾串、滅證之虞，今向雲林地方法院聲請羈押禁見並均獲准；丁文彬經訊問後，認犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，命以30萬元具保，並於1個月內繳回全部不法所得。

蔡長昆先前在鄉長任內因涉賄當選無效定讞遭解職，丁文彬則涉嫌在妻子林芬瑩擔任台西鄉長時，以核發路權為由，向綠能廠商收賄560萬元，目前該案仍在二審審理中。

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆涉嫌發動村民抗議，藉此向綠能業者勒索。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆涉嫌發動村民抗議，藉此向綠能業者勒索。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆涉嫌發動村民抗議，藉此向綠能業者勒索，檢方在其住處保險箱查獲不法所得。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆涉嫌發動村民抗議，藉此向綠能業者勒索，檢方在其住處保險箱查獲不法所得。記者陳雅玲／翻攝

收賄 鄉長 雲林 麥寮

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