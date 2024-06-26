最高檢規畫「靖平專案」偵辦綠能貪瀆 收押立委辦公室主任等2人

為掃蕩綠能貪瀆案件，最高檢察署與調查局、廉政署規劃「靖平專案」25日由台北、雲林地檢署針對利用職權向綠能廠商索賄的不肖公務員、利用凍結預算施壓從中獲利之不肖民意代表等，同步發動查緝。

最高檢今天指出，雲林地檢指揮偵辦雲林縣麥寮鄉前蔡姓鄉長涉藉勢藉端勒索綠能廠商、台西鄉前林姓鄉長之丁姓配偶涉嫌恐嚇取財綠能廠商案件，在前蔡姓鄉長住處扣得270萬元不法所得，並向法院聲請羈押禁見蔡、陳姓「白手套」獲准，台西鄉林姓鄉長丁姓配偶諭知以30萬元交保，命丁女1個月內繳回全部不法所得。

此外，台地檢偵辦某立委辦公室洪姓主任收賄施壓政府機關案，25日也同步搜索行賄廠商台北、高雄住所及辦公室等10處，持續擴大偵辦。

最高檢說，台北地檢署指揮調查局北機站、高雄及花蓮調查處站偵辦綠能、光電案，查出涉案蔡姓廠商於108、109年行賄在押洪姓主任，要求施壓經濟部水利署、南區水資源局重啟推動太陽能光電發電系統計畫案發包作業案。

檢調同步搜索台北、高雄等地查扣手機、帳冊、筆電及合約書，檢方漏夜訊問後，命洪還監，其餘蔡姓被告等人予限制出境、出海處分。

檢察總長邢泰釗今天表示，未來仍將切實查緝綠能貪瀆案件，定期同步掃蕩源，讓不肖公務員、民代不敢收錢、讓廠商不敢送錢。