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掏空台中銀爆案外案 金管會稽核人員洩密給王貴鋒特助遭訴
台中商業銀行前董事長王貴鋒，涉嫌在擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾11億元供租購超跑、豪車、招待所及私人飛機供私人豪奢生活，遭檢方起訴，卻爆出案外案。新北地檢署另查出，金管會稽核李彥輝因與王貴鋒特助是同學，竟將裁罰進度、調查重點等悉數洩密給王，將李男依公務員洩密罪起訴。
新北檢強調，偵辦李男洩密案時，確實曾前往金管會搜索，但檢調當時相當低調，且範圍僅限於李男辦公室座位，並未發動大規模搜索、約談。檢察官考量李男犯後坦承犯行，且無收受任何不正利益，雖涉犯公務員洩露國防以外秘密罪，若李男在審理期間仍願犯罪，正視自己所犯過錯，建請法官附加向公庫支付一定金額的條件，定3年以上緩刑期間予以宣告緩刑，以勵自新。
檢方調查，金管會檢查局2023年3月間，對台中銀、台中銀保實施金融檢查，懷疑當中有掏空情事涉有金融犯罪，身為王貴鋒總經理特助的邱男，為刺探金融檢查結果、裁罰討論進度、預定裁罰內容及刑事案件偵查程序，因此積極聯繫李男詢問。
檢方查出，李男洩密情形相當誇張，舉凡金融檢查報告、工作底稿和相關檢查資料，檢查局銀行業財務暨業務審查小組會議內容和銀行局研議對台中銀開罰1200萬元及停止王貴鋒董事職務3個月的處分簽呈，全部拍照當面給邱男過目。
李男甚至以LINE向邱男指點迷津，直言「局裡在趕這星期三前給主委簽准」、「重點在招待所」、「理由要先想好」、「李副主要是跟檢說招待所應該是王董私人御用， 加上其他車子之類，假公濟私屬於掏空」等訊息，指導台中銀如何回應金融檢查提問及預作話術準備等，方便王貴鋒等人預先掌握狀況，嘗試影響裁罰結果，並並就刑事偵查預先準備，直到檢調因掏空案查扣王貴鋒手機，經數位採證發現李、邱2人間的對話紀錄截圖方得知上情。
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