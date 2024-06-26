汐止林肯大郡倒塌案纏訟27年 更五審判12人獲賠1296萬

發生於民國86年間的汐止林肯大郡倒塌案，受災戶向建商求償，200多戶訴訟上和解。高等法院更五審今天宣判，判12人可獲賠新台幣1296萬多元，另駁回6人訴訟，還可上訴。

高院新聞資料指出，受災戶提告主張，林肯公司及霖肯公司起造「林肯大郡」社區，被告李宗賢為兩家公司的負責人，他明知社區基地所在的山坡地為順向坡，依當時山坡地開發建築管理辦法等規定，不得開發作為建築用地，竟於取得雜項執照後超挖整地，而且又偽造地質鑽探報告等資料，取得建造執照。

受災戶還說，開發案未按核定計劃，實施水土保持，及偽造擋土牆竣工圖，取得使用執照。

後來溫妮颱風於民國86年8月18日來襲，因社區邊坡的擋土牆瞬間倒塌，引發地層滑動，造成房地毀壞災變。受災戶向李宗賢及兩家公司求償。

高院更五審今天表示，本件至本院更五審原有220名原告訴請被告負連帶賠償責任，後來200多名原告已與被告成立訴訟上和解。其餘18名原告的訴訟，由更五審審理。