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汐止林肯大郡倒塌案纏訟27年 更五審判12人獲賠1296萬

中央社／ 台北26日電

發生於民國86年間的汐止林肯大郡倒塌案，受災戶向建商求償，200多戶訴訟上和解。高等法院更五審今天宣判，判12人可獲賠新台幣1296萬多元，另駁回6人訴訟，還可上訴。

高院新聞資料指出，受災戶提告主張，林肯公司及霖肯公司起造「林肯大郡」社區，被告李宗賢為兩家公司的負責人，他明知社區基地所在的山坡地為順向坡，依當時山坡地開發建築管理辦法等規定，不得開發作為建築用地，竟於取得雜項執照後超挖整地，而且又偽造地質鑽探報告等資料，取得建造執照。

受災戶還說，開發案未按核定計劃，實施水土保持，及偽造擋土牆竣工圖，取得使用執照。

後來溫妮颱風於民國86年8月18日來襲，因社區邊坡的擋土牆瞬間倒塌，引發地層滑動，造成房地毀壞災變。受災戶向李宗賢及兩家公司求償。

高院更五審今天表示，本件至本院更五審原有220名原告訴請被告負連帶賠償責任，後來200多名原告已與被告成立訴訟上和解。其餘18名原告的訴訟，由更五審審理。

更五審指出，審酌18人當中12人的受損情形及受有銀行優惠清償方案等，判決各獲33萬元至144萬多元，共計1296萬多元；另6人所獲貸款減免的金額已高於請求賠償的金額，自不得再向被告請求賠償，予以駁回。全案還可上訴。

汐止林肯大郡災變，後方的擋土牆受到擠壓而房屋坍陷。本報資料照片
汐止林肯大郡災變，後方的擋土牆受到擠壓而房屋坍陷。本報資料照片

建築 汐止 颱風

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