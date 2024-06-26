當詐團車手頭遭起訴求處重刑 余天女婿陳鑒繼續羈押禁見
民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年4月因涉嫌當詐騙集團車手頭，為警當街逮捕，並查出他共經手724.5萬元水錢。新北地檢署前天昨依共同詐欺取財罪、組織犯罪等罪，起訴包括陳鑒在內的9名詐團成員並求處重刑。全案今天移審新北地方法院，由於陳薦仍在押，新北地院下午2點召開接押庭，合議庭諭知他繼續羈押禁見。
檢方起訴指出，該詐騙集團成員包括陳鑒、李富雄、蔡建國、張雲祥、莊雅妃、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕共9人，前5人起訴前仍在押。該集團彼此分工分為三層，由張雲祥、莊雅妃依不同被害人指揮陳鑒、李富雄擔任第一層車手頭，或由陳鑒、蔡建國擔任第二層車手頭，收取車手李富雄、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕收回俗稱水錢的詐騙贓款。檢警另懷疑還有更高層首腦隱身幕後，將與另名車手張忠銘另案偵辦。
檢警調查，陳鑒等人於今年3、4月間，分頭對台北市、新北市和新竹縣竹北共6名被告人，藉由LINE群組的股票投資詐騙，騙取數十萬到數百萬不等金額；其中被騙金額最高的，就是後來報警抓人的陳姓被害人，前後5次共被騙830萬元。陳鑒等車手頭收取車手水錢後，會依據張雲祥、莊雅妃指示，將贓款轉為虛擬加密貨幣，藉以隱匿詐騙不法所得。
今年4月30日，上述陳姓被害人因發覺無法取回先前投資款項，懷疑被騙報警，於是假裝願再繳交200萬元，與車手李富雄相約新北市板橋碰面付款。李男被依現行犯當場被捕後，配合警方前去逮捕陳鑒，陳鑒也配合警方，佯稱交付水錢，再釣出第二層車手頭蔡建國供警方逮捕。
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