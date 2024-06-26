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金智媛現身癱瘓交通 北市警車取締違停…突倒退嚕撞千萬賓士
韓國女星金智媛昨晚受邀參與精品品牌活動，高人氣幾乎癱瘓現場交通，警方到場驅離違停車輛時，1輛停放警車竟後滑撞上活動方的近千萬元賓士，員警駕車疏失將依規查處。
台北市警察局大安分局今天透過新聞稿表示，昨晚9時50分許北市忠孝東三段276巷、248巷7弄口發生碰撞車禍，轄下新生南路派出所員警駕駛警車沿忠孝東路三段276巷北向直行，因見有違規停車情形，員警下車欲驅離時，停放警車不慎往後滑並碰撞後方由王姓男子（22歲）所駕駛汽車前車頭。
經調查了解，警車後車尾撞及後方市價近新台幣千萬元名車前車頭，經目視無明顯車損，雙方駕駛也未受傷，且都排除酒駕；後續針對員警駕車疏失部分，警局將依規定查處。
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