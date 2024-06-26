中州科大黑工案5人判刑 前苗縣府勞青處副處長涉貪重判7年

彰化縣中州科技大學以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，彰化地方法院依共同犯人口販運防制法等將當時學校柴姓學務長等5人重判，其中柴姓學務長判刑5年6月，前苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝則依貪污治罪條例圖利罪判刑7年。

中州科技大學2019年間由當時的柴姓學務長兼國際中心主任與中州「推廣教育中心」主任藍女到烏干達招收外籍學生，由在烏干達的飯店業者林男協助辦招生說明會，向學生佯稱中州大學可提供獎學金，實習薪資所得足以支付學費及生活費、償還來台旅費，甚至可以存錢等語。

但中州大學卻故意隱瞞學生來台仍須負擔必要生活費用、中州大學無法保證每位留學生均可順利獲得工作、留學生將可能從事勞力密集工作，若繳不出學費，將依法退學等重要資訊，而讓外籍生誤信為真，且要求留學生在留學簽證面試時，隱瞞來台將打工，且陳述不實財力資訊，共有16名留學生來台就學。

校方再透過人力仲介業者陳男仲介工作，由於學生已積欠龐大來台旅費，又必須在台灣生活，只能被迫超時或在夜間工作，而被剝削，直到外籍生投訴媒體才揭露此事。

但仲介業者陳男為避免被罰，向當時的苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝關說，請求儘量輕罰，涂榮輝在行政調查階段，多次與陳男飲宴、收受餽贈禮品，並多次向勞青處承辦人員施壓，甚至換掉承辦人員，最後做出此案並無違反勞動基準法及就業服務法等結論，讓陳男等免罰。

法官認為，柴男等人為了讓中州大學可以繼續營運，與藍女、林男施以詐術讓16名烏干達留學生陷於脆弱處境，在「學校、仲介、工廠」所形成結構中，學生繳交學費只是為了能夠在台灣繼續工作，還清負債，並不是為了學習，如果未繳，將被退學，一事無成下離開台灣，讓外籍生辛苦所得被迫獻給學校，換取不被退學的卑微願望，如此勞動剝削偷走留學生的青春與夢想。