快訊

失業沒錢回老家…台中單親父帶8歲女兒回南投 徒步走4小時被警搭救

每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中州科大黑工案5人判刑 前苗縣府勞青處副處長涉貪重判7年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣中州科技大學以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，彰化地方法院依共同犯人口販運防制法等將當時學校柴姓學務長等5人重判，其中柴姓學務長判刑5年6月，前苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝則依貪污治罪條例圖利罪判刑7年。

中州科技大學2019年間由當時的柴姓學務長兼國際中心主任與中州「推廣教育中心」主任藍女到烏干達招收外籍學生，由在烏干達的飯店業者林男協助辦招生說明會，向學生佯稱中州大學可提供獎學金，實習薪資所得足以支付學費及生活費、償還來台旅費，甚至可以存錢等語。

但中州大學卻故意隱瞞學生來台仍須負擔必要生活費用、中州大學無法保證每位留學生均可順利獲得工作、留學生將可能從事勞力密集工作，若繳不出學費，將依法退學等重要資訊，而讓外籍生誤信為真，且要求留學生在留學簽證面試時，隱瞞來台將打工，且陳述不實財力資訊，共有16名留學生來台就學。

校方再透過人力仲介業者陳男仲介工作，由於學生已積欠龐大來台旅費，又必須在台灣生活，只能被迫超時或在夜間工作，而被剝削，直到外籍生投訴媒體才揭露此事。

但仲介業者陳男為避免被罰，向當時的苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝關說，請求儘量輕罰，涂榮輝在行政調查階段，多次與陳男飲宴、收受餽贈禮品，並多次向勞青處承辦人員施壓，甚至換掉承辦人員，最後做出此案並無違反勞動基準法及就業服務法等結論，讓陳男等免罰。

法官認為，柴男等人為了讓中州大學可以繼續營運，與藍女、林男施以詐術讓16名烏干達留學生陷於脆弱處境，在「學校、仲介、工廠」所形成結構中，學生繳交學費只是為了能夠在台灣繼續工作，還清負債，並不是為了學習，如果未繳，將被退學，一事無成下離開台灣，讓外籍生辛苦所得被迫獻給學校，換取不被退學的卑微願望，如此勞動剝削偷走留學生的青春與夢想。

法官認為，由於受害學生人數多、違法超時工作期間持續久，不法情節嚴重，因此依共同犯人口販運防制法，將當時學校柴姓學務長判刑5年6月、併科罰金50萬元，藍女判刑5年、併科罰金70 萬元，林男判刑2年10月、併科罰金30萬元，陳男判刑2年、併科罰金60萬元，前苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝則依貪污治罪修例圖利罪判刑7年、併科罰金240萬元、褫奪公權5年。

中州科技大學因爆發烏干達外籍學生淪為黑工事件，被教育部勒令停招，去年已退場停辦。記者林宛諭／攝影
中州科技大學因爆發烏干達外籍學生淪為黑工事件，被教育部勒令停招，去年已退場停辦。記者林宛諭／攝影

中州科技大學 外籍生 烏干達 關說

延伸閱讀

烏干達外籍生淪學工 苗栗前勞青副處長被判7年

屏東保母狂摔8月大男嬰致腦傷 一、二審均重判9年半

清大資工系美籍生墾丁溺斃…主攻碩士「AI編譯器」 教授：成績優秀難以相信

誇詐團上游「超強」…取簿手扭曲心態令法官惱火 遭重判還罰百萬

相關新聞

金智媛現身癱瘓交通 北市警車取締違停…突倒退嚕撞千萬賓士

韓國女星金智媛昨晚受邀參與精品品牌活動，高人氣幾乎癱瘓現場交通，警方到場驅離違停車輛時，1輛停放警車竟後滑撞上活動方的近...

中州科大黑工案5人判刑 前苗縣府勞青處副處長涉貪重判7年

彰化縣中州科技大學以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，彰化地方法院依共同犯人口販運防制法等將當...

「僅回頭看一下」台南男被控肇事逃逸 這理由獲判無罪

台南朱姓男子去年2月騎機車，沿永康永華路362巷，經與公園路117巷路口，適有王姓男子騎機車沿117巷駛至，見朱人車自右...

1個月內連偷10宮廟香油錢 53歲慣竊聲請交保遭駁

53歲傅姓男子被控不到1個月期間連犯10起宮廟香油錢竊案，日前被訴仍遭嘉義地院延押，傅男聲請交保停押，嘉院依還有其他竊案...

詐騙案增檢察官負擔 嘉檢增聘檢察官助理、月薪4萬6千元

詐騙案層出不窮，民眾財產損失慘重，更增加檢察官辦案負擔，嘉義地檢署去年詐騙案件破２萬件；嘉義地檢署將增聘3名檢察官助理，...

楊強蓉遭徐乃麟控加重誹謗 「與董子綺為男女朋友」這部分無罪

PUB女老闆楊強蓉曾向藝人徐乃麟租屋經營賭場，她向周刊記者爆料徐乃麟有女朋友、籌措賭場資金等，挨告加重誹謗罪嫌，檢方依法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。