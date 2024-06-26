中州科大黑工案5人判刑 前苗縣府勞青處副處長涉貪重判7年
彰化縣中州科技大學以高額獎學金吸引烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，彰化地方法院依共同犯人口販運防制法等將當時學校柴姓學務長等5人重判，其中柴姓學務長判刑5年6月，前苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝則依貪污治罪條例圖利罪判刑7年。
中州科技大學2019年間由當時的柴姓學務長兼國際中心主任與中州「推廣教育中心」主任藍女到烏干達招收外籍學生，由在烏干達的飯店業者林男協助辦招生說明會，向學生佯稱中州大學可提供獎學金，實習薪資所得足以支付學費及生活費、償還來台旅費，甚至可以存錢等語。
但中州大學卻故意隱瞞學生來台仍須負擔必要生活費用、中州大學無法保證每位留學生均可順利獲得工作、留學生將可能從事勞力密集工作，若繳不出學費，將依法退學等重要資訊，而讓外籍生誤信為真，且要求留學生在留學簽證面試時，隱瞞來台將打工，且陳述不實財力資訊，共有16名留學生來台就學。
校方再透過人力仲介業者陳男仲介工作，由於學生已積欠龐大來台旅費，又必須在台灣生活，只能被迫超時或在夜間工作，而被剝削，直到外籍生投訴媒體才揭露此事。
但仲介業者陳男為避免被罰，向當時的苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝關說，請求儘量輕罰，涂榮輝在行政調查階段，多次與陳男飲宴、收受餽贈禮品，並多次向勞青處承辦人員施壓，甚至換掉承辦人員，最後做出此案並無違反勞動基準法及就業服務法等結論，讓陳男等免罰。
法官認為，柴男等人為了讓中州大學可以繼續營運，與藍女、林男施以詐術讓16名烏干達留學生陷於脆弱處境，在「學校、仲介、工廠」所形成結構中，學生繳交學費只是為了能夠在台灣繼續工作，還清負債，並不是為了學習，如果未繳，將被退學，一事無成下離開台灣，讓外籍生辛苦所得被迫獻給學校，換取不被退學的卑微願望，如此勞動剝削偷走留學生的青春與夢想。
法官認為，由於受害學生人數多、違法超時工作期間持續久，不法情節嚴重，因此依共同犯人口販運防制法，將當時學校柴姓學務長判刑5年6月、併科罰金50萬元，藍女判刑5年、併科罰金70 萬元，林男判刑2年10月、併科罰金30萬元，陳男判刑2年、併科罰金60萬元，前苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝則依貪污治罪修例圖利罪判刑7年、併科罰金240萬元、褫奪公權5年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言