「僅回頭看一下」台南男被控肇事逃逸 這理由獲判無罪

台南朱姓男子去年2月騎機車，沿永康永華路362巷，經與公園路117巷路口，適有王姓男子騎機車沿117巷駛至，見朱人車自右前方駛近時立即煞車，致失控打滑人車倒地而受傷，朱僅回頭看了一下後離開而被控肇逃，但兩車並未碰撞且天色已暗，無證據證明他目擊事故發生，獲判無罪。

檢警調查，朱行向路面接近路口停止線前畫有「停」標字情況下，未停車確認左右來車，即貿然直行，通過該路口，適有王騎車牌機車，沿公園路117巷駛至該路口，也疏未注意行經路面畫設「慢」字標線路段，應減速慢行，而貿然直行，王見朱人車自右前方駛近時即立即煞車，致失控打滑人車倒地，王右手腕及右膝擦挫傷。

朱僅回頭看了王一下後，旋即騎車逃離現場。警方據報到場處理，經調閱路口監視錄影器影像後，循線查獲。

朱堅詞否認肇事逃逸，他說，經過路口前並未發現對方的車子，是騎過去後聽到後面有聲音，停下來並轉頭看，沒有看到人跟車，那時天色昏暗，所以他就騎走了，並無逃逸的意思。

王表示，為閃避對方駕駛機車，因此打滑自摔，對方有短暫回頭而後未下車即駕車離去。他於審理時也證稱，因為看到右邊有車子，巷口的車子衝出來，因為怕撞到對方，踩煞車，導致車輛失控，人就摔在地上。

合議庭勘驗現場監視錄影器影像勘驗筆錄及截圖，王騎機車沿公園路117巷北往南方向，接近朱騎機車，經過交叉路口黃網線區時，王騎機車在朱騎機車左後方摔倒，滑行在黃網線區上，朱騎機車繼續往東直行，有短暫回頭往後看一下，又轉回頭，一直直行離開，全程朱騎機車均勻速前進，並無停頓或突然加速情形。

合議庭認為，縱使朱於王人車倒地時，有短暫回頭望一下舉動，惟因兩人並未直接碰撞，尤其王倒地時，朱機車已往前行駛，王是在朱機車左後方倒地，朱有無目擊到王倒地一事，顯有可疑。

同時，王人車倒地時，雖有發出聲響，但此時朱騎乘機車已前行駛，朱縱有聽聞聲響，因兩人機車並未碰撞，再考量當時天色已暗，也無證據證明朱有目擊王倒地一事，朱能否僅以該聲響，即聯想到是王發生車禍且該車禍與自己駕車行為有關，更屬有疑。