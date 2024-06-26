討海人捲運毒遭判18年 檢方「無罪論告」體現客觀

高雄漁船長陳火盛（持麥克風者）民國98年捲入運毒案遭判18年入監，服刑8年後再審成功，獲檢察官罕見「無罪論告」，洗刷冤屈的陳火盛聲請刑事補償新台幣6800萬元，最終判賠1483萬元。圖／中央社

高雄漁船長陳火盛因運毒案被判18年，服刑8年後再審成功，獲檢察官罕見「無罪論告」，最終洗刷冤屈。義務辯護律師陳安安認為檢方作為體現「客觀性義務」，為司法進步帶來深遠意義。

對於這起冤獄案的平反，陳安安回憶自己心路歷程，他說，其實過程很煎熬，有時遞狀後都有石沉大海的感覺，期間特別是在新年收到陳火盛從獄中寄出信件時都會感到心情沉重，「又過了一年，結果火盛大哥還是沒有辦法回家跟家人過年，心裡會非常難過」。

陳安安說，救援團隊歷經4次再審駁回，終於在民國109年獲台灣高等法院高雄分院裁定開始再審並停止執行，當時台灣冤獄平反協會等人到屏東監獄接陳火盛，看著他走出長廊，經過近3000天等待重獲自由，「案件可說剛開始，但人終於出來，覺得很不可思議，迄今依然印象深刻」。

陳火盛從101年9月至109年10月坐牢期間，依冤平協會數據，義務律師團成員出11份書狀，終讓最高法院再次發回，檢察官再審時看卷宗後也認有冤，在辯論時對陳火盛做出有利論述，也就是「無罪論告」，認同他不應遭判運毒重罪。

陳安安指出，「無罪論告」意指身為控方的檢察官認為陳火盛應判無罪，而檢方一般來說目的是要追訴被告犯罪，與被告為對立面，自然會以被告有罪結論做辯論內容，因此檢方會做無罪論告是很有勇氣與罕見狀況，也體現刑事訴訟法課予檢察官的「客觀性義務」。

陳安安表示，刑事訴訟法規定實施刑事訴訟程序的檢察官，應一併注意對被告有利及不利事項，即是「客觀性義務」。檢察官不能為了控訴犯罪，就忽略調查對被告有利事項，必須盡可能接近真實事實，因此此案出現無罪論告代表檢方已不僅是犯罪追訴者，同時有盡到客觀性義務。

陳安安認為，讓檢方做出無罪論告關鍵因素，應是有共犯之一的台商林金群在返國歸案受審後供稱，當年是因為陳火盛的船剛好要返台才委託他送貨，但陳火盛等人當時並不知道DVD裡藏毒，且林金群是當時唯一與陳火盛聯繫的人，有這名關鍵證人（林金群）提供新事證，

進而動搖檢方原初認定。

台灣司法歷程不僅陳火盛獲檢方「喊冤」，陳安安指出，台北市大安區公館空軍作戰司令部營區在85年發生全國知名冤案「江國慶案」，以及75年遭捲入新竹市金瑞珍銀樓搶案的蘇炳坤案，2案檢察官皆做無罪論告，為司法進步帶來深遠意義。