「寄物文化」不知者無懼 討海人捲運毒案蹲8年獄…兒女大喜皆錯過

小琉球漁民當地有「寄物文化」傳統，船長陳火盛（圖）民國98年好心替好友載運DVD回台修理，卻無辜被利用幫忙運毒，回憶從苦蹲冤獄到再審成功獲釋，他說「8年多來失去的已經無法細數」。圖／中央社

小琉球漁民當地有「寄物文化」傳統，船長陳火盛好心替10多年好友林金群寄放DVD載回台灣，反遭利用「不知者無懼」心態，無辜捲入運毒案苦蹲冤獄8年多，連兒女結婚都因此錯過。

70歲的陳火盛曾因捲入運毒案遭判18年入監，坐牢8年後滯留菲律賓的林金群因另涉詐欺案被捕遣送回台時，承認犯行並為取貨的林進龍、載運的陳火盛喊冤。陳火盛多次提出再審，台灣高等法院高雄分院民國109年10月間裁准，陳火盛獲釋。最終依沒證據證明參與運毒判無罪，經最高法院駁回定讞。陳火盛聲請刑事補償新台幣6800萬元，最終判賠1483萬元。

時間倒回民國98年，15歲就跑船的屏東籍漁船「得利10號」船長陳火盛恰好靠港菲律賓，好心幫10多年好友林金群幫忙載運DVD回台修理。由於小琉球討海人素有「寄物文化」，在國外常會相互幫忙載運舶來品或東西返台轉交，不料這次卻無辜被林金群利用幫忙運毒。

「幾乎每條船都有帶東西，就是沒有像這次帶到違法的」，陳火盛接受中央社記者專訪表示，當時船上共有4個好友寄放的箱子要幫忙帶回台灣，基於信任也不會特地拆開，林金群更告知返台後就會有人來取貨，一切正常的種種使陳火盛相當放心，連紙箱都沒碰過。但返台就被檢警告知「你出事情了」，一頭霧水的他還反問「寄機子犯法嗎」，直到搜出海洛因磚，陳火盛才得知是被利用了。

陳火盛說，寄物在討海人間相當普遍，無論是吃的、用的、藝術品等都常託人帶回台灣，像是痱子粉、珍珠貝殼、紅酒等都有人帶。這次是第一次幫林金群帶東西回台灣，不料首次幫忙就出大事。

小琉球漁民當地素有「寄物文化」，因此捲入運毒案的船長陳火盛日前接受中央社專訪表示，寄物在討海人間相當普遍，無論吃的、用的、藝術品等都常託人帶回台灣，他家中的藝術品（圖）也是從國外帶回。圖／中央社

訪談中，仍不難窺見陳火盛的無奈。他說，檢警當初監聽此毒品案蒐證時，長達8個月的監聽內容都沒有他的聲音，但最後從起訴到宣判，院檢卻緊咬他有運毒回台事實，判他入罪坐牢。

他坦言，當初得知必須進去坐牢18年時跟家人談了很多，最後結論是只能等林金群返台為他作證喊冤。但在裡面不免怨嘆人生感到鬱卒，也常常睡不好需要吃安眠藥入眠，甚至就連兒女結婚生子都未能參與，幸虧遇到懂法律的獄友，主動代他寫信給「台灣冤獄平反協會」要求平反。

冤平協會執行長羅士翔回顧，當初收到此案時發現陳火盛跟取貨的林進龍是討海人，小琉球漁民素有寄物文化，但因訴訟過程中傳不到菲律賓的林金群，導致沒有機會對關鍵證人進行交互詰問。直到林金群遣返歸案時幫2人喊冤，坦承欺騙了陳火盛跟林進龍，打算利用「不知者無懼」想法，意圖讓陳火盛在不知情情況下，進行非法行為時不會被查緝人員察覺異樣。

羅士翔強調，陳火盛原本一直欠缺機會對重要證人交互詰問，導致此有罪判決存有瑕疵，直到林金群返台有機會平反，協會才正式立案，並利用此新事證試圖開啟再審。在聲請再審過程中，協會成員也前往小琉球實地了解討海人的寄物文化，訪談幾名船長，並以此向法官告知寄物對討海人來說是稀鬆平常，陳火盛確實有不知情被利用可能。

回憶從苦蹲冤獄到再審成功獲釋，陳火盛說，「8年多來失去的已經無法細數」，4個孩子娶妻生孫子都沒看到，出獄後孫子也不認識他。最讓人無法接受的是10多年來都等不到林金群出獄後一聲道歉。

「好朋友也會害好朋友」，他慨嘆，現在小琉球漁民間也仍有「寄物文化」，但大家已不敢再隨便給別人寄物，若好朋友要寄也會先打開來查看。萬幸的是此案不是發生在菲律賓或中國，否則自己早就被「打掉」（槍斃）。