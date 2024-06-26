詐騙案增檢察官負擔 嘉檢增聘檢察官助理、月薪4萬6千元

詐騙案層出不窮，民眾財產損失慘重，更增加檢察官辦案負擔，嘉義地檢署去年詐騙案件破２萬件；嘉義地檢署將增聘3名檢察官助理，即日起至7月5日報名，有意報考者可以上嘉義地檢署網站下載甄試簡章及報名表，一律採通訊報名；地檢署表示，檢察官助理係以臨時人員進用，工作內容以協助處理刑事案件偵查、公訴及執行之程序審查、卷證分析、法律問題研究及其他交辦事項。獲聘進用者，薪資預估月支4萬6千餘元。

據「地方檢察署電信詐欺案件新收統計表」所示，電信詐欺新收案件數2022年較2019年成長360%；嘉義地檢署7、8年前每年約8千件，此後每年都有增加，去年甚至破2萬件，絕大部分屬電信詐欺、網路詐欺，地檢署業務日益繁重，基層檢察官案件負荷超載，有必要增加輔助人力。嘉義地檢署目前有38名檢察官，去年9月間，已招募檢察官助理3人、備取2人；今年預計正取3名，並擇優儲備若干名遇缺即補，預計檢察官助理人數達8人，以強化懲詐、阻詐能量。

地檢署表示，報考資格為，公私立大學、學院法律系所或其他相關學系所畢業。「其他相關系所」係指非法律系所畢業，但曾修習主要法律科目 20 個學分以上者。

甄試方式有筆試（占總成績 70%，總分為100 分）考試科目有刑法總則、刑法分則、特別刑法、刑事訴訟法及刑事相關法規（申論或實例題）。口試（占總成績30%）另外有電腦中文輸入法測驗，雖然不列入總成績，但每分鐘未滿 30 字為不合格，不予錄取。