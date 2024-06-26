1個月內連偷10宮廟香油錢 53歲慣竊聲請交保遭駁

53歲傅姓男子被控不到1個月期間連犯10起宮廟香油錢竊案，日前被訴仍遭嘉義地院延押，傅男聲請交保停押，嘉院依還有其他竊案偵辦中，且有反覆實施同一犯罪事實，裁定駁回聲請。

根據嘉義地檢署起訴書，住水上鄉傅男，自今年3月9日起至4月15日，連續犯下13起竊盜案，其中10起是針對嘉義縣中埔鄉及竹崎鄉宮廟，持自備老虎鉗等工具或徒手竊取宮廟內香油箱，每件竊得現金自新台幣200多元至9000元不等。

檢警表示，傅男涉及10起宮廟香油錢竊案，犯案時間不到1個月，並鎖定中埔、竹崎較偏僻宮廟，警方根據監視器拍攝畫面，以及傅男逃逸時所騎乘機車，於4月下旬逮捕傅男，並依法移送，嘉檢於5月下旬依竊盜罪嫌起訴。

傅男案件移審嘉義地方法院，原羈押在嘉義看守所的傅男，嘉義地院裁定延押；傅男則盼可彌補被害人損失，向嘉義地方法院聲請准以具保。