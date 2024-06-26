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楊強蓉遭徐乃麟控加重誹謗 「與董子綺為男女朋友」這部分無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

PUB女老闆楊強蓉曾向藝人徐乃麟租屋經營賭場，她向周刊記者爆料徐乃麟有女朋友、籌措賭場資金等，挨告加重誹謗罪嫌，檢方依法起訴，台北地方法院依散布文字誹謗罪判楊強蓉1年6月徒刑。楊女不服而提上訴，台灣高等法院今認為楊女傳述內容有客觀依據，此部分無罪，另因她與徐和解，今改判5月徒刑，得易科罰金。

楊強蓉2016年5月至8月向徐乃麟租屋，和徐的女性友人董子綺共同經營賭場，因不滿董女控訴她詐賭，便向周刊記者爆料董女是徐乃麟的女朋友、徐乃麟支持及參與董女經營賭場、參與麻將賭局，且徐乃麟曾親口說為董女提供鑽表、愛馬仕名牌包典當幫忙換票等。

楊強蓉提出鑽表、名牌包的照片取信記者，而周刊報導指「賭場是董女經營，徐從頭到尾都知情，還曾開支票、典當鑽表及名牌包幫董女籌措賭場資金，涉入程度極深」、「至於經營賭場的龐大資金，部分還是徐乃麟出的」、「徐乃麟對外都表示跟董女不熟，不過她（指楊強蓉）親耳聽到董女自稱，徐就是她的男朋友」。

徐乃麟向台北地檢署提告，檢方偵結依加重誹謗罪嫌起訴，楊強蓉否認犯行，說沒有向記者稱徐乃麟協助董子綺經營賭場、參與賭局、開立支票及籌措賭資，這些是記者曲解語意而自行撰擬的，另她說徐乃麟與董子綺有男女朋友關係，有照片、錄音、證人為證，她已盡查證義務，沒有誹謗徐乃麟的惡意。

台北地院認為揚強蓉確實對記者傳述徐乃麟和董子綺是男女朋友、經營賭場、典當鑽表及名牌包等，足以使一般人認為徐乃麟有不正當感情關係、涉及非法等不名譽形象，對徐的聲譽產生負面影響，判1年6月徒刑。

楊女上訴，高院認為依照董子綺的證詞，徐乃麟對於出租房屋被用來經營賭場一事並不知情，董女是自行挪用徐交付的支票償還賭債，經對照楊女、董女、徐的對話紀錄，楊女確實知道這些事，且她在所涉賭博案件中自白犯罪，也從未提及徐乃麟共同經營賭場，她向記者聲稱徐參與賭場經營，有故意迴避真相之情。

另外，楊強蓉接受記者採訪，爆料目的是希望董子綺或徐乃麟出面給付款項，主觀上具有真實惡意，高院認定她犯刑法散布文字誹謗罪。

至於楊強蓉對記者說徐乃麟與董子綺為男女朋友部分，高院依證人證詞、錄音譯文、對話紀錄及董子綺與徐乃麟間的金錢往來，認為楊女說的有客觀依據，一審這部分認定有罪與事實不符。

因一審事實認定有誤，加上楊強蓉與徐乃麟已達成和解，量刑基礎改變，因此高院撤銷改判為5月得易科罰金之刑定讞。

PUB女老闆楊強蓉向周刊記者爆料徐乃麟（圖）有女朋友、籌措賭場資金等，挨告加重誹謗罪嫌，今改判5月徒刑，得易科罰金確定。圖／聯合報系資料照
PUB女老闆楊強蓉向周刊記者爆料徐乃麟（圖）有女朋友、籌措賭場資金等，挨告加重誹謗罪嫌，今改判5月徒刑，得易科罰金確定。圖／聯合報系資料照
PUB女老闆楊強蓉（圖）向周刊記者爆料徐乃麟有女朋友、籌措賭場資金等，挨告加重誹謗罪嫌，今改判5月徒刑，得易科罰金確定。圖／聯合報系資料照
PUB女老闆楊強蓉（圖）向周刊記者爆料徐乃麟有女朋友、籌措賭場資金等，挨告加重誹謗罪嫌，今改判5月徒刑，得易科罰金確定。圖／聯合報系資料照

名牌包 男朋友 賭場

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