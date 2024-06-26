調查官內線交易賺了1222元 非貪汙圖利改判1年6月刑

調查局調查官楊肇忠捲入群聯股市禿鷹案，台北地檢署依圖利、洩密及證交法等罪起訴楊肇忠及炒手鄧福鈞，一審判楊3年2月徒刑、犯罪所得1500元沒收，鄧2年徒刑、1104萬元沒收。案經最高法院撤銷發回，台灣高等法院更二審今依內線交易罪判楊1年6月刑，沒收1222元犯罪所得；鄧處1年8月刑，沒收71萬餘元不法所得。

楊肇忠2011年起頻繁買賣股票，但虧損連連，常向親友調錢。台大商學研究所畢業的鄧福鈞長年投入股市、進行股票交易，多次因股票交易案件遭檢調調查、偵辦。

新竹地檢署偵辦群聯電子公司涉嫌違反證券交易法案，2016年8月5日下午前往群聯公司等處搜索，但當日執行搜索前，群聯股票及認售權證有大量異常放空交易，檢調懷疑有偵查中洩密導致股市禿鷹情事。檢調發現楊欠鄧110萬元，擔心還款無著落，當他被檢方指派支援群聯假帳案勤務、參加專案勤前會議時，傳LINE給鄧男說「不要碰IC設計」。

鄧一開始還一頭霧水，問楊是否指的是「不要碰聯？」、「不要碰群？」，楊回「不方便說」。鄧追問「不要碰群聯？」楊回傳「右手摸後腦袋吐舌頭冒汗」的LINE饅頭人貼圖，暗示鄧不要碰群聯股票。

更二審調查，檢方偵辦中信金控等向長虹建設購買內湖土地相關弊案，調查局受指揮於2016年6月8日執行搜索，楊肇忠於6月6日確知長虹建設為受搜索對象的重大影響股票價格消息，竟於6月8日9點27分以每股新台幣60元的委託價，融券賣出長虹建設股票1仟股，再於同日10點34分以每股58.5元融資買進長虹建設股票1仟股回補，以此當沖的內線交易方式獲利1222元。

楊因獲鄧福鈞多次無息借款，於群聯電子涉嫌財報不實案件中，為免鄧福鈞有損失，於8月5日10點35分許傳送「不要碰IC設計」、「不要碰群聯」等訊息給鄧，鄧接續融券賣出群聯電子股票170仟股，再於消息公開後陸續回補，總計獲利875萬4526元。

更二審審理時，兩人都認罪，合議庭認定他們犯證券交易法內線交易罪事證明確。

不過更二審認為，在金融市場進行股票交易與楊肇忠身為調查官的職權沒有關連，他違法內線交易也非執行搜索職務本身有何缺失，因此內線交易的法律應非貪汙治罪條例第6條第1項第4款、第5款圖利罪所稱的法令，即使違反，也不構成圖利罪，撤銷改判。

高院審酌楊肇忠職司犯罪偵查，卻為私利而內線交易，破壞資訊公開、公平的證券市場交易制度，影響一般投資人對證券市場公正性、健全性的信賴，不過他交易股票只有1張，犯罪所得僅有1222元，情節甚輕，因此輕判。