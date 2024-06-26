烏干達外籍生淪學工 苗栗前勞青副處長被判7年

中州科技大學以高額獎學金等，誘騙16名烏干達外籍生來台淪為學工，法院近日審結，時任柴姓學務長犯人口販運判5年6月，苗栗縣前勞青處副處長涂榮輝犯貪污治罪判刑7年。

台灣彰化地方法院今天發布新聞稿，民國108年間，時任中州科大柴姓學務長、推廣教育中心藍姓主任以招收外籍學生名義前往烏干達招生，由在烏干達開設飯店的林姓男子協助辦理招生說明會。

會中他們佯稱校方可提供獎學金，實習薪資所得足以支付學費及生活費用、償還來台旅費，甚至能存錢，編織來台留學美夢，卻隱瞞學生來台仍須負擔必要生活費用、無法保證每人可獲得工作機會、可能從事勞力密集工作。

柴姓學務長等人要求留學生在留學簽證面試時，隱瞞來台將打工，且陳述不實財力資訊。16名留學生抵台後，柴姓學務長、藍姓主任除介紹工作給留學生外，也透過陳姓仲介，讓尚積欠龐大來台旅費的留學生被迫超時或夜間工作，進而達到勞動剝削。

111年1月烏干達留學生在台超時工作案被媒體揭露，陳姓仲介為避免聘雇留學生的公司受罰，找時任苗栗縣政府勞工及青年發展處副處長涂榮輝商談，要求直接罰仲介公司，之後涂榮輝多次向廖姓科員施壓，並直接更換另一名承辦人員，做出本案無違反勞基法及就業服務法等結論。

台灣彰化地方法院一審判決，柴姓學務長、藍姓主任以及林姓男子共同犯人口販運防制法的詐術勞動剝削罪，柴姓學務長處有期徒刑5年6月，併科罰金新台幣50萬元；藍姓主任處5年徒刑，併科罰金70萬元；林男處2年10月，併科罰金30萬元。

陳姓仲介犯人口販運防制法的勞動剝削罪，處有期徒刑2年，併科罰金60萬元。

涂榮輝、廖姓科員犯貪污治罪條例的對主管事務圖利罪，涂榮輝處有期徒刑7年，併科罰金240萬元，褫奪公權5年。廖姓科員因於偵查中自白，無犯罪所得，並考量迫於壓力而犯行，予以免刑。

另外，陳姓仲介涉嫌委託徐姓被告招待廖姓科員吃飯，陳、徐2人被訴行求賄絡罪部分因事證不足諭知無罪。