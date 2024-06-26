禾意合作社涉虛報薪資 桃檢起訴4人沒收百萬不法所得

「有限責任台灣禾意照顧服務勞動合作社｣自2018年8月起，執行國軍桃園總醫院為期2年的環境清潔維護勞務委外標案，業者將2名行政、1名短期工作社員列冊逐月向院方請領服務費達76.8萬元，另虛報41名社員勞健保費69.4萬餘元詐領得逞，桃園地檢署偵結，將曾姓等4人依詐欺取財、行使業務登載不實等罪起訴，建請法院沒收不法所得百餘萬。

起訴指出，禾意合作社於2018年7月25日取得國軍桃園總醫院的環境清潔維護勞務委外標案。詎料，63歲理事主席曾女明知其40歲饒姓女兒、46歲何姓女子2人的職務為行政業務，於標案履約期間並未實際負責清潔工作，以及短暫到職的李姓女社員均未實際在醫院做過打掃工作，竟然偽造打卡紀錄，逐月登載在國軍桃園總醫院的請領服務費清冊上，並向醫院請款詐領新台幣76萬8000元。

又禾意合作社未替參與標案的清潔人員補助勞、健保費用，但曾姓理事主席仍指示何姓女行政製作各期請領服務費清冊時，仍虛偽填報已替清潔人員為投保勞、健保費用，向國軍桃園總醫院請領服務費清冊的勞、健保補助費用，詐得補助費用69萬4347元，待款項入帳卻未如實給付清冊的41名社員，而是另行計算社員薪資，由饒女領款交給76歲曾姓男領班到院內發放現金薪資，由社員另行簽收。

檢方認為，禾意合作社以合作社之名迴避僱傭關係之實，規避應為勞工投保義務，漠視勞工權益，甚以不實登載文件向國軍桃園總醫院請款，造成院方及勞工權益的損害，獲得不法利益高達146萬2347元。