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禾意合作社涉虛報薪資 桃檢起訴4人沒收百萬不法所得

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

「有限責任台灣禾意照顧服務勞動合作社｣自2018年8月起，執行國軍桃園總醫院為期2年的環境清潔維護勞務委外標案，業者將2名行政、1名短期工作社員列冊逐月向院方請領服務費達76.8萬元，另虛報41名社員勞健保費69.4萬餘元詐領得逞，桃園地檢署偵結，將曾姓等4人依詐欺取財、行使業務登載不實等罪起訴，建請法院沒收不法所得百餘萬。

起訴指出，禾意合作社於2018年7月25日取得國軍桃園總醫院的環境清潔維護勞務委外標案。詎料，63歲理事主席曾女明知其40歲饒姓女兒、46歲何姓女子2人的職務為行政業務，於標案履約期間並未實際負責清潔工作，以及短暫到職的李姓女社員均未實際在醫院做過打掃工作，竟然偽造打卡紀錄，逐月登載在國軍桃園總醫院的請領服務費清冊上，並向醫院請款詐領新台幣76萬8000元。

又禾意合作社未替參與標案的清潔人員補助勞、健保費用，但曾姓理事主席仍指示何姓女行政製作各期請領服務費清冊時，仍虛偽填報已替清潔人員為投保勞、健保費用，向國軍桃園總醫院請領服務費清冊的勞、健保補助費用，詐得補助費用69萬4347元，待款項入帳卻未如實給付清冊的41名社員，而是另行計算社員薪資，由饒女領款交給76歲曾姓男領班到院內發放現金薪資，由社員另行簽收。

檢方認為，禾意合作社以合作社之名迴避僱傭關係之實，規避應為勞工投保義務，漠視勞工權益，甚以不實登載文件向國軍桃園總醫院請款，造成院方及勞工權益的損害，獲得不法利益高達146萬2347元。

桃檢呼籲，企業主應善盡雇主照顧勞工之責，建立良善勞資關係，切勿為圖私利而詐領費用，漠視勞工權益；對於企業罔顧勞工的工作權及健康權案件均積極偵辦，維護勞工權益。

竹縣禾意合作社涉嫌詐領國軍桃園總醫院清潔標案的服務費及勞健保費用達146萬餘元，桃園地檢署偵結，將理事主席曾女等4人依詐欺取財、行使業務登載不實等罪起訴，建請法院沒收不法所得百餘萬。記者陳恩惠／攝影
竹縣禾意合作社涉嫌詐領國軍桃園總醫院清潔標案的服務費及勞健保費用達146萬餘元，桃園地檢署偵結，將理事主席曾女等4人依詐欺取財、行使業務登載不實等罪起訴，建請法院沒收不法所得百餘萬。記者陳恩惠／攝影

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