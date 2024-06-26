1元起標！台南法拍會7月2日登場 賓士A190、BMW318IZA在列
行政執行署台南分署7月2日上午10點起在2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2002年賓士A190、BMW 318IZA、中華貨車，及光陽機車、玉鐲及眾宇實業股份有限公司股份4萬股，歡迎民眾競標。
台南分署指出，本次拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件為2002年賓士 A190，1898CC，該車輛滯欠牌照稅1萬2353元、燃料費1萬2360元、違反公路法罰鍰3000元及交通罰鍰1200元，合計2萬8913元，為第1次拍賣，未訂底價。
台南分署表示，本次拍賣自上午9點30分起開始登記，10點起正式競價拍賣。有意參與本次競價拍賣的民眾，請民眾於應買前詳細了解拍賣公告上記載，並請記得攜帶國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與競價拍賣的。
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