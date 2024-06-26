快訊

MLB／首打席開轟又敲致勝安！大谷翔平解釋6月火燙關鍵

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

中正一副分局長急性氣喘發作OHCA送醫 裝葉克膜搶救…集氣盼清醒

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市警中正第一分局副分局長林岳寬（52歲），23日晚上在家中急性氣喘發作，突然倒地，他太太嚇的立刻打119送醫，由於呼吸非常不順，甚至到閉鎖狀態，送醫時已經沒有呼吸心跳，緊急加裝葉克膜搶救，所幸從鬼門關前救回，目前改用呼吸器維持呼吸，持續在加護病房觀察治療，期盼能早日清醒。

中正一分局有「天下第一分局」之稱，轄內有總統府、行政院、立法院等重要政府機關，眾多陳亢維安事件天天上演，5月底、6月初立法院周遭接連上演青鳥行動，讓中正一分局維安勤務戰戰兢兢。

過去曾帶過林岳寬的長官知悉他倒下非常不捨，直言他做事總是使命必達，表現非常可圈可點，也在訊息之中感慨稱，「全年無休是中正一分局的家常便飯，維護每一個參加集會民眾的安全是他們任務，不顧自己的身體與家庭是他們不變的宿命，誰來疼惜他們？誰會尊重他們？當每一個團體恣意的發洩他們心中的怒氣，都是他們在默默承受，不管身體多累，不管心裡多苦，他們都是笑著維護每一個人的安全，誰會疼惜他們，只有彼此跟家人。」

中正一分局表示，林副分局長經初步檢測為「肺炎鏈球菌」陽性造成急性氣喘發作，昨日檢測相關身體數值已有好轉，呼吸器、葉克膜使用都有調降，稍後抽血檢查如數值正常，昨日傍晚已移除葉克膜，後續將持續治療、追蹤體內氧氣狀況。

林岳寬為警大國境警察學系59期畢業、國立台灣科技大學管理研究所，曾任台北市警中正第一分局交通組長、中正第一分局督察組長、松山分局督察組長、北投分局副分局長、信義分局副分局長，於今年2月時調任中正第一分局副分局長。

台北市警中正第一分局副分局長林岳寬（右）做事使命必達。圖為5月時一場青鳥行動，在立院外跟記者合影。記者翁至成／攝影
台北市警中正第一分局副分局長林岳寬（右）做事使命必達。圖為5月時一場青鳥行動，在立院外跟記者合影。記者翁至成／攝影
過去曾帶過林岳寬的長官知悉他倒下非常不捨，在訊息之中表達感概。記者翁至成／翻攝
過去曾帶過林岳寬的長官知悉他倒下非常不捨，在訊息之中表達感概。記者翁至成／翻攝
台北市警中正第一分局副分局長林岳寬。記者翁至成／翻攝
台北市警中正第一分局副分局長林岳寬。記者翁至成／翻攝

氣喘 立法院 葉克膜

延伸閱讀

南市警局職務異調動61人 公關室主任林郁誌升警政監

要確欸！眼鏡行取名「ICU」令人毛骨悚然 網笑：幸好不是OHCA

張學友感染RSV 蘇一峰：嚴重恐肺炎氣喘、沒抗病毒藥物可用

屏縣消防OHCA急救成功率倒數第二 消防局：年底設專責救護隊

相關新聞

「蘋果西打」前總經理孫幼英亂拆鄰居房屋 最終判刑7月定讞要入獄

生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英掏空公司資產被判刑9年半，但判決被最高法院撤銷，案件在更一審審理中；孫幼英...

當詐團車手頭起訴遭求重刑 余天女婿陳鑒下午開接押庭

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年4月因涉嫌當詐騙集團車手頭，為警當街逮捕，查出他共經手724.5萬元水錢。新...

中正一副分局長急性氣喘發作OHCA送醫 裝葉克膜搶救…集氣盼清醒

台北市警中正第一分局副分局長林岳寬（52歲），23日晚上在家中急性氣喘發作，突然倒地，他太太嚇的立刻打119送醫，由於呼...

影／台中網紅律師所長夥同行洩密詐團 警衝事務所抓人

台中檢警去年破獲黃姓男子為首的詐騙集團案件，數波偵搜行動發現，黃等人用來溝通聯繫的Telegram軟體中有「集團幹部群」...

邱毅指金溥聰與朱立倫不合 黃子哲回「中元節出來嚇人」挨告不起訴

前立委邱毅去年曾說，時任侯友宜競選辦公室執行長金溥聰與國民黨主席朱立倫意見不合，時任侯友宜競辦發言人黃子哲回應，邱毅「鬼...

新北公布違法雇主 統聯客運9次違反超時工作罰85萬

新北市勞工局26日公布今年第3波違反勞基法、職安法、性別平等工作法、勞工退休金條例雇主名單，總計計有334家業者，開罰1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。