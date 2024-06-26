中正一副分局長急性氣喘發作OHCA送醫 裝葉克膜搶救…集氣盼清醒

台北市警中正第一分局副分局長林岳寬（52歲），23日晚上在家中急性氣喘發作，突然倒地，他太太嚇的立刻打119送醫，由於呼吸非常不順，甚至到閉鎖狀態，送醫時已經沒有呼吸心跳，緊急加裝葉克膜搶救，所幸從鬼門關前救回，目前改用呼吸器維持呼吸，持續在加護病房觀察治療，期盼能早日清醒。

中正一分局有「天下第一分局」之稱，轄內有總統府、行政院、立法院等重要政府機關，眾多陳亢維安事件天天上演，5月底、6月初立法院周遭接連上演青鳥行動，讓中正一分局維安勤務戰戰兢兢。

過去曾帶過林岳寬的長官知悉他倒下非常不捨，直言他做事總是使命必達，表現非常可圈可點，也在訊息之中感慨稱，「全年無休是中正一分局的家常便飯，維護每一個參加集會民眾的安全是他們任務，不顧自己的身體與家庭是他們不變的宿命，誰來疼惜他們？誰會尊重他們？當每一個團體恣意的發洩他們心中的怒氣，都是他們在默默承受，不管身體多累，不管心裡多苦，他們都是笑著維護每一個人的安全，誰會疼惜他們，只有彼此跟家人。」

中正一分局表示，林副分局長經初步檢測為「肺炎鏈球菌」陽性造成急性氣喘發作，昨日檢測相關身體數值已有好轉，呼吸器、葉克膜使用都有調降，稍後抽血檢查如數值正常，昨日傍晚已移除葉克膜，後續將持續治療、追蹤體內氧氣狀況。