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邱毅指金溥聰與朱立倫不合 黃子哲回「中元節出來嚇人」挨告不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

前立委邱毅去年曾說，時任侯友宜競選辦公室執行長金溥聰與國民黨主席朱立倫意見不合，時任侯友宜競辦發言人黃子哲回應，邱毅「鬼話連篇，中元節出來嚇人」，邱毅對此提告黃子哲涉犯公然侮辱。台北地檢署今偵結，認定黃子哲基於澄清目的始為回應，議題屬於涉受公評之事，罪嫌不足，處分不起訴。

去年8月30日，邱毅於中廣新聞網廣播節目「千秋萬事」受訪時說，聽說金溥聰從上周開始請假，而請假原因可能與朱立倫在是否要整合意見有出入，形容金溥聰學封建帝王時期的搞權臣，為了刁難主子，假裝請假跑去釣魚，認為此舉對非綠整合來說，是天降祥光。

國民黨當天舉行記者會回應此事，黃子哲說，邱毅所言「鬼話連篇，中元節出來嚇人」；對此邱毅提告黃子哲涉犯刑法第309條第1項之公然侮辱。

檢方偵辦，黃子哲間詞否認有妨害名譽犯行，辯稱，他為競辦發言人有責任出面澄清邱毅的不實指控，有關金溥聰與朱立倫意見不合均為不實指控。黃也說，他是認為邱毅說的不實事項鬼話連篇，並非認為邱毅是鬼。

檢方指出，黃子哲基於澄清目的始為回應，並非直指邱毅是鬼，當時距離總統大選不到半年，該議題屬於涉受公評之事，因從寬認定回應的言論，罪嫌不足，今將黃子哲處分不起訴。

時任侯友宜競選辦公室發言人黃子哲。圖／聯合報系資料照片
時任侯友宜競選辦公室發言人黃子哲。圖／聯合報系資料照片
前立委邱毅。圖／聯合報系資料照片
前立委邱毅。圖／聯合報系資料照片

邱毅 金溥聰 黃子哲

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