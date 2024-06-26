民團盼速通過禁止酷刑公約施行法 建立防範機制
人權公約施行監督聯盟等民間團體今天表示，為響應國際支持酷刑受害者日，呼籲政府及國會盡速通過「禁止酷刑公約及其任擇議定書施行法」、建立國家酷刑防範機制，以杜絕酷刑。
人本教育基金會、人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會、台灣冤獄平反協會、台灣廢除死刑推動聯盟、民間司法改革金會、國際特赦組織台灣分會等民間團體，今天在立法院召開記者會，做上述主張。
人權公約施行監督聯盟理事長徐偉群指出，酷刑是國際公認最嚴重罪刑之一，已在世界人權宣言和公政公約被禁止。蔡政府曾2度提施行法草案但鎩羽而歸，新政府與新國會應在終結酷刑上有更積極作為，包含通過施行法，明確定義、辨識與罪責化酷刑，並建立實質有效的國家酷刑防範機制。
台灣冤獄平反協會執行長羅士翔說明，酷刑對受害者身心造成巨大痛苦，即使平反也難以抹去，呼籲通過施行法並建立監督機制，建立無酷刑的台灣。
民間司法改革基金會法律政策部主任呂政諺指出，呼籲行政院盡速提出施行法草案，以利完善人權保障、提供救濟，並終結酷刑。
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