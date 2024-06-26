缺人！年薪輕鬆破60萬 首批檢察官助理全留任 雄檢要再招12人

法務部去年進用「檢察官助理」100人，今年全台再招募150人。高雄地檢署去年分配10人，今年額外再招聘12人，估新人起薪4萬6000元起，若算入年終、加班費，年薪可破62萬元，即日起接受報名，最快8月即可上工，剛好趕上法律系畢業潮。

法務部因應打詐業務，提出檢察官助理機制併行，雄檢去年獲配10名檢察官助理，進用後由檢察事務官及檢察官擔任指導員，短時間內讓這批助理新人上手，運作1年多來，多半認為有效提升檢察官助理辦事能力及效率。

今年行政院同意增聘檢察官助理，全台增額150人，雄檢分配12人，鎖定法律系所畢業者，非法律系畢業者，若具有電子、土木、建築、財經等系所畢業證書，也能報考檢助。

獲聘進用檢察官助理月薪資4萬6692元起、年終獎金1.5個月，適用勞基法，薪水按照年資比例計算，正常上下班，若加上加班費，月薪有機會突破5萬元。

根據招考簡章，檢助工作有「協助檢察官辦理案件法律問題之分析、案件資料之整理、蒐集」、「協助檢察官草擬、校對相關書類初稿及清點、核閱、確認歸檔案件」等，與法院的法官助理雷同。