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缺人！年薪輕鬆破60萬 首批檢察官助理全留任 雄檢要再招12人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

法務部去年進用「檢察官助理」100人，今年全台再招募150人。高雄地檢署去年分配10人，今年額外再招聘12人，估新人起薪4萬6000元起，若算入年終、加班費，年薪可破62萬元，即日起接受報名，最快8月即可上工，剛好趕上法律系畢業潮。

法務部因應打詐業務，提出檢察官助理機制併行，雄檢去年獲配10名檢察官助理，進用後由檢察事務官及檢察官擔任指導員，短時間內讓這批助理新人上手，運作1年多來，多半認為有效提升檢察官助理辦事能力及效率。

今年行政院同意增聘檢察官助理，全台增額150人，雄檢分配12人，鎖定法律系所畢業者，非法律系畢業者，若具有電子、土木、建築、財經等系所畢業證書，也能報考檢助。

獲聘進用檢察官助理月薪資4萬6692元起、年終獎金1.5個月，適用勞基法，薪水按照年資比例計算，正常上下班，若加上加班費，月薪有機會突破5萬元。

根據招考簡章，檢助工作有「協助檢察官辦理案件法律問題之分析、案件資料之整理、蒐集」、「協助檢察官草擬、校對相關書類初稿及清點、核閱、確認歸檔案件」等，與法院的法官助理雷同。

雄檢表示，檢察官助理甄試預計採取2階段，經書面審查符合甄試資格者，通知參加第一階段筆試，筆試錄取者擇優通知參加第二階段口試，即日起至7月3日開放報名，相關甄試簡章、報名資訊可上雄檢網頁電子公布欄查詢。

圖為雄檢去年檢察官助理甄試照。聯合報系資料照
圖為雄檢去年檢察官助理甄試照。聯合報系資料照

加班費 檢察官 法律系

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