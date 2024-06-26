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「蘋果西打」前總經理孫幼英亂拆鄰居房屋 最終判刑7月定讞要入獄
生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英掏空公司資產被判刑9年半，但判決被最高法院撤銷，案件在更一審審理中；孫幼英另為整理土地，剷除他人作物、拆除他人建物挨告，一審依毀壞他人建築物罪判刑8月，二審因她和被害人和解，改依毀壞他人建築物罪判7月徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。
孫幼英2015年10月15日透過法拍取得台北市某土地，持分192分之1，而她曾接獲大安區公所2次函文通知，知悉土地由三七五租約周姓承租人耕作使用，有相關農作物、手打井等，另相鄰的土地上，也有他人的房屋。
孫幼英2021年11月1日至7日下午4時許，雇用人員與機具剷除周種植的香草、竹林等農作物、手打井，還拆除隔壁土地上的房屋屋頂，導致房屋喪失遮蔽、防護效用，被一狀告上法院。
一審認為，孫幼英不顧他人對地上作物與建物的權利，將土地與建物整理成自己想要的樣子，可見對他人權利漠視，法治觀念也薄弱，審酌孫女犯後否認犯罪，判8月徒刑。
二審考量孫幼英已經與被害人和解，對方也撤回告訴，改依毀壞他人建築物罪判7月徒刑；案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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