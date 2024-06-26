快訊

MLB／首打席開轟又敲致勝安！大谷翔平解釋6月火燙關鍵

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「蘋果西打」前總經理孫幼英亂拆鄰居房屋 最終判刑7月定讞要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英掏空公司資產被判刑9年半，但判決被最高法院撤銷，案件在更一審審理中；孫幼英另為整理土地，剷除他人作物、拆除他人建物挨告，一審依毀壞他人建築物罪判刑8月，二審因她和被害人和解，改依毀壞他人建築物罪判7月徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。

孫幼英2015年10月15日透過法拍取得台北市某土地，持分192分之1，而她曾接獲大安區公所2次函文通知，知悉土地由三七五租約周姓承租人耕作使用，有相關農作物、手打井等，另相鄰的土地上，也有他人的房屋

孫幼英2021年11月1日至7日下午4時許，雇用人員與機具剷除周種植的香草、竹林等農作物、手打井，還拆除隔壁土地上的房屋屋頂，導致房屋喪失遮蔽、防護效用，被一狀告上法院。

一審認為，孫幼英不顧他人對地上作物與建物的權利，將土地與建物整理成自己想要的樣子，可見對他人權利漠視，法治觀念也薄弱，審酌孫女犯後否認犯罪，判8月徒刑。

二審考量孫幼英已經與被害人和解，對方也撤回告訴，改依毀壞他人建築物罪判7月徒刑；案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

大西洋飲料前總經理孫幼英。圖／聯合報系資料照片
大西洋飲料前總經理孫幼英。圖／聯合報系資料照片
大西洋飲料公司前總經理孫幼英。圖／聯合報系資料照片
大西洋飲料公司前總經理孫幼英。圖／聯合報系資料照片

建築 房屋 最高法院

延伸閱讀

監獄主任遭吸收變傳話人 助「台灣巴菲特」牢中續操盤 二審仍判6年　

台中前市議員吳顯森網批對手缺德、詐欺 二審今仍維持判緩刑

「林口阿姨」二審無罪 議員蔡淑君：感謝正義沒遲到

彰化縣府免國賠台化4.7億元 二審逆轉判決理由曝光

相關新聞

當詐團車手頭起訴遭求重刑 余天女婿陳鑒下午開接押庭

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年4月因涉嫌當詐騙集團車手頭，為警當街逮捕，查出他共經手724.5萬元水錢。新...

1元起標！台南法拍會7月2日登場 賓士A190、BMW318IZA在列

行政執行署台南分署7月2日上午10點起在2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2002年賓士A190、BMW 318IZ...

中正一副分局長急性氣喘發作OHCA送醫 裝葉克膜搶救…集氣盼清醒

台北市警中正第一分局副分局長林岳寬（52歲），23日晚上在家中急性氣喘發作，突然倒地，他太太嚇的立刻打119送醫，由於呼...

影／台中網紅律師所長夥同行洩密詐團 警衝事務所抓人

台中檢警去年破獲黃姓男子為首的詐騙集團案件，數波偵搜行動發現，黃等人用來溝通聯繫的Telegram軟體中有「集團幹部群」...

台南詐團教被害人匯款遇問就稱裝潢款 但警示帳戶露馬腳破功了

詐騙集團以投資加密貨幣，獲利頗豐為話術，誘騙台南市歸仁區劉姓婦人投資，詐團成員還教她銀行行員如問起來，要回說是母親房子要...

邱毅指金溥聰與朱立倫不合 黃子哲回「中元節出來嚇人」挨告不起訴

前立委邱毅去年曾說，時任侯友宜競選辦公室執行長金溥聰與國民黨主席朱立倫意見不合，時任侯友宜競辦發言人黃子哲回應，邱毅「鬼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。