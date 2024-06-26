快訊

MLB／首打席開轟又敲致勝安！大谷翔平解釋6月火燙關鍵

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監獄主任遭吸收變傳話人 助「台灣巴菲特」牢中續操盤 二審仍判6年　

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億被判刑14年，全案尚未定讞，周被關押在高雄看守所，周卻吸收主任管理員吳孟釗當傳話人，助他繼續操盤吸金，一審吳男被判6年，吳不服上訴，高雄高分院審理後，認一審量刑無誤，駁回吳上訴。

檢調查出，周瑞慶為求能在羈押期間生活舒適便利，透過秘書駱玉珊與主任管理員吳孟釗搭上線，周指示駱女轉贈價值7萬9600元2頂高檔重機安全帽以及價值8萬多元的手機跟吳男打好關係。

2021年起，周雖然在押，仍透過他人在監外成立正豪資訊有限公司及威芯科技兩家公司，周見時機已到，為了持續操控公司營運、案件訴訟等後續工作，要求吳孟釗代為傳遞訊息和物品，以便掌握監獄外的公司狀況。

吳便利用職務機會，把周瑞慶的信件、錄音筆等物夾帶出監所，並放置於周瑞慶指定的地點，由秘書駱玉珊取走，等辦妥後，再以同樣方式將訊息、錄音筆夾帶入監給周瑞慶。

檢調偵辦時，查出吳男與周瑞慶搭上線後，每月收取4萬元至8萬5000元不等現金，協助周遙控監外幹部繼續吸金，直至被查辦為止，吳孟釗合計已收取22次，共131萬元。

案經高雄市調處、廉政署南調組移送橋頭地檢署後，承辦檢察官依違反貪污治罪條例，將吳孟釗、周瑞慶、駱玉珊等3人起訴。

橋頭地院審理時，考量吳主動繳回147萬並認罪，依違反職務收受賄賂罪，判處有期徒刑6年，褫奪公權3年﹔周和駱女則依行賄罪分別判處8月和5月徒刑，均褫奪公權1年，但僅吳員上訴，其餘2人定讞。

高雄高分院今宣判，認為原審認事用法，並無不當，判決上訴駁回。全案仍可上訴。

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶（中），關押在高雄二監期間，買通二監吳姓主任管理員操盤，今二審駁回吳的上訴。聯合報系資料照
自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶（中），關押在高雄二監期間，買通二監吳姓主任管理員操盤，今二審駁回吳的上訴。聯合報系資料照

主任 吸金 監獄

延伸閱讀

台中前市議員吳顯森網批對手缺德、詐欺 二審今仍維持判緩刑

「林口阿姨」二審無罪 議員蔡淑君：感謝正義沒遲到

台化彰化廠國賠案 台化：獲判決書後與法務、律師討論

彰化縣府免國賠台化4.7億元 二審逆轉判決理由曝光

相關新聞

當詐團車手頭起訴遭求重刑 余天女婿陳鑒下午開接押庭

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年4月因涉嫌當詐騙集團車手頭，為警當街逮捕，查出他共經手724.5萬元水錢。新...

1元起標！台南法拍會7月2日登場 賓士A190、BMW318IZA在列

行政執行署台南分署7月2日上午10點起在2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2002年賓士A190、BMW 318IZ...

中正一副分局長急性氣喘發作OHCA送醫 裝葉克膜搶救…集氣盼清醒

台北市警中正第一分局副分局長林岳寬（52歲），23日晚上在家中急性氣喘發作，突然倒地，他太太嚇的立刻打119送醫，由於呼...

影／台中網紅律師所長夥同行洩密詐團 警衝事務所抓人

台中檢警去年破獲黃姓男子為首的詐騙集團案件，數波偵搜行動發現，黃等人用來溝通聯繫的Telegram軟體中有「集團幹部群」...

邱毅指金溥聰與朱立倫不合 黃子哲回「中元節出來嚇人」挨告不起訴

前立委邱毅去年曾說，時任侯友宜競選辦公室執行長金溥聰與國民黨主席朱立倫意見不合，時任侯友宜競辦發言人黃子哲回應，邱毅「鬼...

新北公布違法雇主 統聯客運9次違反超時工作罰85萬

新北市勞工局26日公布今年第3波違反勞基法、職安法、性別平等工作法、勞工退休金條例雇主名單，總計計有334家業者，開罰1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。