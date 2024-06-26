監獄主任遭吸收變傳話人 助「台灣巴菲特」牢中續操盤 二審仍判6年　

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億被判刑14年，全案尚未定讞，周被關押在高雄看守所，周卻吸收主任管理員吳孟釗當傳話人，助他繼續操盤吸金，一審吳男被判6年，吳不服上訴，高雄高分院審理後，認一審量刑無誤，駁回吳上訴。

檢調查出，周瑞慶為求能在羈押期間生活舒適便利，透過秘書駱玉珊與主任管理員吳孟釗搭上線，周指示駱女轉贈價值7萬9600元2頂高檔重機安全帽以及價值8萬多元的手機跟吳男打好關係。

2021年起，周雖然在押，仍透過他人在監外成立正豪資訊有限公司及威芯科技兩家公司，周見時機已到，為了持續操控公司營運、案件訴訟等後續工作，要求吳孟釗代為傳遞訊息和物品，以便掌握監獄外的公司狀況。

吳便利用職務機會，把周瑞慶的信件、錄音筆等物夾帶出監所，並放置於周瑞慶指定的地點，由秘書駱玉珊取走，等辦妥後，再以同樣方式將訊息、錄音筆夾帶入監給周瑞慶。

檢調偵辦時，查出吳男與周瑞慶搭上線後，每月收取4萬元至8萬5000元不等現金，協助周遙控監外幹部繼續吸金，直至被查辦為止，吳孟釗合計已收取22次，共131萬元。

案經高雄市調處、廉政署南調組移送橋頭地檢署後，承辦檢察官依違反貪污治罪條例，將吳孟釗、周瑞慶、駱玉珊等3人起訴。

橋頭地院審理時，考量吳主動繳回147萬並認罪，依違反職務收受賄賂罪，判處有期徒刑6年，褫奪公權3年﹔周和駱女則依行賄罪分別判處8月和5月徒刑，均褫奪公權1年，但僅吳員上訴，其餘2人定讞。