快訊

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

高雄二監管理員收賄給吸金犯方便 二審仍判6年

中央社／ 高雄26日電

高雄第二監獄吳姓主任管理員涉收賄安全帽、手機、現金等共價值147萬多元，一審遭依貪污等罪判有期徒刑6年，高雄高分院今天上午駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

橋頭地檢署偵查期間，吳男不但自白所有犯罪事實，並繳回收受不正利益新台幣16萬7400元及所收受賄賂131萬2000元；橋頭地方法院審酌其自白犯行，且繳回犯罪所得，犯後態度良好，據此減輕其刑，並依違反貪污治罪條例等罪判吳男有期徒刑6年、褫奪公權3年。

台灣高等法院高雄分院今天上午審結，依原審認事用法並無不妥駁回上訴，維持原審刑度，全案仍可上訴。

判決指出，因吸金案遭羈押入獄的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，為求能在羈押期間生活舒適便利，透過與律師會見機會，藉由紙條請不知情友人或律師，陸續購買共價值7萬9600元的2頂安全帽、8萬7800元的2支手機，並轉送給吳男；此外，還透過駱姓女秘書以131萬多現金行賄，總計行賄21次現金及物品，價值共147萬9400元。

檢調獲報後傳喚吳男、周瑞慶及駱姓秘書、友人，搜索高雄二監等6處據點，檢方訊後認定吳男涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪嫌；駱女、周瑞慶則涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪嫌。

安全帽 收賄 貪污

延伸閱讀

台中前市議員吳顯森網批對手缺德、詐欺 二審今仍維持判緩刑

獨／新竹市官警收賄電玩案 檢調鎖定白手套第2波搜索「疑市府人員涉案」

京城集團助力 畢卡索20億真跡「水手」跨海來台

「林口阿姨」二審無罪 議員蔡淑君：感謝正義沒遲到

相關新聞

當詐團車手頭起訴遭求重刑 余天女婿陳鑒下午開接押庭

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年4月因涉嫌當詐騙集團車手頭，為警當街逮捕，查出他共經手724.5萬元水錢。新...

1元起標！台南法拍會7月2日登場 賓士A190、BMW318IZA在列

行政執行署台南分署7月2日上午10點起在2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2002年賓士A190、BMW 318IZ...

中正一副分局長急性氣喘發作OHCA送醫 裝葉克膜搶救…集氣盼清醒

台北市警中正第一分局副分局長林岳寬（52歲），23日晚上在家中急性氣喘發作，突然倒地，他太太嚇的立刻打119送醫，由於呼...

影／台中網紅律師所長夥同行洩密詐團 警衝事務所抓人

台中檢警去年破獲黃姓男子為首的詐騙集團案件，數波偵搜行動發現，黃等人用來溝通聯繫的Telegram軟體中有「集團幹部群」...

台南詐團教被害人匯款遇問就稱裝潢款 但警示帳戶露馬腳破功了

詐騙集團以投資加密貨幣，獲利頗豐為話術，誘騙台南市歸仁區劉姓婦人投資，詐團成員還教她銀行行員如問起來，要回說是母親房子要...

邱毅指金溥聰與朱立倫不合 黃子哲回「中元節出來嚇人」挨告不起訴

前立委邱毅去年曾說，時任侯友宜競選辦公室執行長金溥聰與國民黨主席朱立倫意見不合，時任侯友宜競辦發言人黃子哲回應，邱毅「鬼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。