高雄二監管理員收賄給吸金犯方便 二審仍判6年

高雄第二監獄吳姓主任管理員涉收賄安全帽、手機、現金等共價值147萬多元，一審遭依貪污等罪判有期徒刑6年，高雄高分院今天上午駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

橋頭地檢署偵查期間，吳男不但自白所有犯罪事實，並繳回收受不正利益新台幣16萬7400元及所收受賄賂131萬2000元；橋頭地方法院審酌其自白犯行，且繳回犯罪所得，犯後態度良好，據此減輕其刑，並依違反貪污治罪條例等罪判吳男有期徒刑6年、褫奪公權3年。

台灣高等法院高雄分院今天上午審結，依原審認事用法並無不妥駁回上訴，維持原審刑度，全案仍可上訴。

判決指出，因吸金案遭羈押入獄的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，為求能在羈押期間生活舒適便利，透過與律師會見機會，藉由紙條請不知情友人或律師，陸續購買共價值7萬9600元的2頂安全帽、8萬7800元的2支手機，並轉送給吳男；此外，還透過駱姓女秘書以131萬多現金行賄，總計行賄21次現金及物品，價值共147萬9400元。

檢調獲報後傳喚吳男、周瑞慶及駱姓秘書、友人，搜索高雄二監等6處據點，檢方訊後認定吳男涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪嫌；駱女、周瑞慶則涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪嫌。