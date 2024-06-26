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涉詐領醫院款項146萬元 桃檢起訴禾意勞合社4人

中央社／ 桃園26日電

承攬國軍桃園總醫院清潔業務的禾意勞合社，涉虛報勞、健保補助，且替非清潔人員偽造打卡紀錄，詐領醫院款項逾新台幣146萬元，桃園地檢署今天起訴曾姓理事主席等4人。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，「有限責任台灣禾意照顧服務勞動合作社」在民國107年7月25日得標國軍桃園總醫院的環境清潔維護勞務委外標案，曾姓理事主席在履約期間，偽造饒姓、何姓員工及李姓社員在醫院的打卡紀錄。

桃檢指出，饒姓、何姓員工是行政業務，與李姓社員皆未實際在醫院負責清潔工作，禾意勞合社卻偽造打卡紀錄，逐月登載至國軍桃園總醫院請領服務費清冊，向醫院請款詐領達新台幣76萬8000元。

桃檢也調查發現，禾意勞合社未替該標案的清潔人員補助勞、健保費用，曾姓理事主席還指示何姓員工製作各期請領服務費清冊時，虛偽填報已替清潔人員投勞、健保，藉此向國軍桃園總醫院請領補助費用，詐得69萬4347元。

桃檢指出，禾意勞合社以合作社之名迴避僱傭關係之實，規避應為勞工投保之義務，漠視勞工權益，甚以不實登載文件向國軍桃園總醫院請款，不法獲利146萬2347元。

桃檢今天偵結，認曾姓理事主席等4人涉嫌加重詐欺案件，均涉犯刑法之三人以上共同詐欺取財及行使業務登載不實等罪嫌，提起公訴，建請法院宣告沒收不法利得。

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