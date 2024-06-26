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新竹市警官涉電玩收賄案 2退休警遭調查1交保1限制住居

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹地檢署偵辦新竹市警局秘書宋瑞展、新竹市議會秘書彭學雷涉及收賄弊案，昨再通知5人到案說明，其中2人還是退休警察，在收賄案中擔任白手套，經檢方複訊後，劉姓、阮姓2名退休警分別以交保30萬元及限制住居。

新竹地檢署表示，昨指揮調查局台北市調查處，由專案小組在新竹市搜索多處地點，尤其在6月3日第一波行動中雖然已經搜索宋瑞展辦公室與住家共10處地點，並約談宋瑞展、彭學雷在內共12人到案，但當時仍有遭鎖定人員仍未到案說明。

據了解，劉姓、阮姓2名涉案人在第一波檢調行動中因在境外，因此無法第一時間將其約談，不過昨天專案小組鎖定對象回國後，即分別前往多處搜索並將涉案人帶回偵訊，檢察官訊後諭知劉姓男子以30萬元交保、阮姓男子限制住居。

檢調在調查電玩收賄案中，不僅已查扣近2億元現金，還在跡證中發現包含宋瑞展在內多名的退休警充當白手套，疑每月收受電玩業者賄賂高達50萬元，按月將賄款分派給新竹市轄內各分局有關警官，藉此讓電玩業者規避臨檢、查緝。

新竹市警局兩線三星保安科秘書宋瑞展涉貪遭羈押。本報系資料照
新竹市警局兩線三星保安科秘書宋瑞展涉貪遭羈押。本報系資料照
新竹地檢署。圖／聯合報系資料照
新竹地檢署。圖／聯合報系資料照

收賄 新竹

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