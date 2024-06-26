蘇丹紅辣椒粉首開庭「大陸製變台灣製」 李彥廷還拉全聯下水

高雄龍海同記公司負責人李彥廷被控以親友公司掩護，進口含蘇丹紅色素的辣椒粉來台，還以「大陸製」冬菜混充台灣產出貨給全聯，李被起訴後，高雄地院今首開庭，李僅認冬菜產品標示不實，其餘詐欺、洗錢等罪均不認罪，還拉全聯背書，稱全聯訪廠確認才上架，檢方未舉證大陸製產品「低劣」，不符食安法構成要件。

檢調查出，李彥廷進口含蘇丹紅色素的辣椒粉來台，送驗時則由李彥廷、謝姓倉管挑選未摻有蘇丹色素的樣品送驗，若有下游廠商自行採驗，李則指示謝女前往更換樣品，讓廠商驗不出蘇丹紅成分，成功輸入近百噸違規辣椒粉。

不僅於此，名下初衣食伍出售的「台灣製」冬菜產品，原料也是自大陸進口，卻假冒為台灣製上架在連鎖賣場出售；連名廚「詹姆士」自創的辣椒粉「詹粉」，都使用李彥廷違法進口的原料。

雄檢偵結，依違反食安法、三人以上詐欺、洗錢防制法等罪嫌將李彥廷起訴，今高雄地院首開準備庭，李彥廷及同列被告的4人均到庭，另有多名受害的下游廠商則被列證人傳喚到庭。

開庭前李彥廷一派輕鬆，在法庭外手機橫放看影片，直到法官到庭後才進場；庭審時，法官問李彥廷認不認罪，李彥廷僅認檢察官起訴書所載的虛偽不實罪，其餘詐欺等重罪都不認罪；謝姓倉管也僅認虛偽不實罪，其餘罪名則否認。

李此次委任南部行政法權威的律師林石猛幫他辯護，林舉先前某高檔鐵板燒以「鴨肝」混充「鵝肝」販售的案件為例，此案最高法院發回理由是指食安法第49條當時立法是為處理地下工廠或低劣原料才有重罰，法官應以最高法院意旨為主。

另名委任律師林楷則補充，李彥廷販售的「牛王牌冬菜」，在全聯販售時都貼有雙潔淨標章認證，且全聯也有到鳳山廠訪廠後才上架，可見產品已獲全聯認可，若要單以大陸製食品就較低劣，檢察官也應該要舉證，才符檢方起訴的食安法構成要件。