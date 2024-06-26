涉國安法案件今將辯結 馬治薇具保限境限海8月

無黨籍桃園市第一選區立委候選人馬治薇，被控多次赴陸接受中共指示，提供我國政治輿情資料、收受陸資約新台幣106萬元選舉經費，被依違反國家安全法等罪起訴，桃園地院今午將進行審理並將辯論終結，上月底羈押期滿力拚交保落空的馬治薇，由於前次開庭時捨棄傳喚幫她處理資金的黃姓前夫，法官認羈押原因消失，本月13日准予停止羈押，以10萬元交保並限制住居、出境及出海8月。

根據法院裁定書顯示，被告馬治薇因違反國家安全法等案件，前經法院訊問後，認有刑事訴訟法第101條第1項第1、2款之羈押事由，且有羈押之必要，而於民國113年3月1日裁定羈押、同年6月1日起延長羈押，並均禁止接見、通信在案。