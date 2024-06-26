搞創意冒「乖乖」商標做口水巾、鑰匙圈 台南女上網販售…慘了
乖乖在我國休閒零食市場行銷甚廣且為消費者熟知商標，徐姓女子前年8月在布店購入仿冒該商標布料，自行加工後在拍賣網站販售乖乖包裝的平安符、口水巾及鑰匙圈等，乖乖職員購入，經鑑定為仿冒商品而被訴，法官認她犯散布侵害著作財產權之重製物罪處2月，沒收所得5千元。
檢警調查，乖乖股份有限公司向經濟部智慧財產局申請註冊登記取得商標權，指定使用商品，且現均仍在商標專用期間內，並在我國休閒零食商品市場行銷甚廣，為消費大眾所共知著名商標，未經商標註冊人授權或同意，不得販賣侵害商標權商品。
前年8月起，徐女先向布店購買仿冒該商標及侵害著作權圖樣布料，再自行加工製成鑰匙圈等物，並在拍賣網站上刊登販售乖乖包裝平安符、護身符、香火袋、鑰匙扣、防蚊袋、鑰匙圈等物，獲利共計5000元。
乖乖公司職員發現該拍賣帳號販售乖乖包裝商品，去年4月25日購入徐女出售乖乖包裝鑰匙圈、口水巾各1個，經鑑定為仿冒商品，報警處理。
徐女於警詢時及偵查中坦承不諱，與乖乖公司出具商標侵害暨仿冒品鑑定報告書相符，商標註冊資料、經濟部智慧財產局商標評定書、徐女刊登販售該仿冒商品頁面、帳戶交易資料，且有仿冒商標及著作權商品2個扣案佐證，事證明確。
台南地院指出，徐女雖表示有意與乖乖和解，但乖乖無和解意願，終未能與乖乖達成和解，賠償其損失。兼衡徐女犯罪動機、手段、所生危害程度，及犯後始終坦承犯行態度等一切情狀，認她犯著作權法中散布侵害著作財產權之重製物罪處2月，可易科罰金，另扣案鑰匙圈、口水巾各一個沒收，未扣案犯罪所得5千元沒收。
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