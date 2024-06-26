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台中前市議員吳顯森網批對手缺德、詐欺 二審今仍維持判緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市前市議員吳顯森在2022年擔任第五選區議員期間，曾在臉書貼文，指控第十五選區的原住民議員候選人黃仁「缺德」、「背信」、「詐欺」等，黃仁告上法院，指控違反選罷法，一審判吳4月徒刑、可易科，緩刑2年、褫奪公權1年，此案經上訴二審後，今天審結宣判，駁回上訴，維持原判。

判決指出，吳顯森在2022年是台中市第五選區（神岡區、大雅區、潭子區）的市議員，吳呈賢為吳顯森之子，吳建德為吳顯森的養子，吳呈賢、吳建德分別是該年度台中市第四屆市議員第五選舉區候選人、第十五選舉區平地原住民市議員候選人，黃仁則同為第十五選舉區平地原住民市議員候選人。

吳顯森明知沒有確實查證黃仁的刑案資料紀錄，在2022年9月18日，撰寫文案，並交付不知情的吳家上，在不詳地點，以手機或電腦連結網際網路，在社群網站臉書之「吳顯森吳呈賢- 潭雅神最用心」粉絲專頁上，張貼「現任議員黃仁是國民黨提名，但過去所作所為，滿口『仁義道德』，所作所為是『缺德』，黃仁議員過去有『詐欺』、『背信』 」等文字，黃仁發現後委由律師提告。

一審審理時，吳顯森否認犯行，辯稱他有故意傷害別人，一時疏忽沒有確實查證清楚，當時黃仁不斷攻擊他，「一時也慌了，不是有心的」。

一審審認，吳身為議員，具有較高的影響力，但卻沒有合理的查證，也沒提出任何證據資料證明，有相當理由相信所指述的事情是事實，即以斬釘截鐵之語意，恣意散布上開足以貶損黃仁品行、人格、操守及影響選情的具體事項，顯已逾越言論自由之合理範圍，依違反公職人員選舉罷免法之散布謠言及傳播不實罪，判刑4月，可易科，緩刑2年，褫奪公權1年。

全案上訴台中高分院後，今天審結，駁回上訴，仍維持一審原判。

台中市前市議員吳顯森在2022年選舉期間，在臉書指控對手黃仁，被控違反選罷法，二審今駁回上訴，仍維持一審原判。圖／聯合報系資料照
台中市前市議員吳顯森在2022年選舉期間，在臉書指控對手黃仁，被控違反選罷法，二審今駁回上訴，仍維持一審原判。圖／聯合報系資料照

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