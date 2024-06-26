新北市議員蔡淑君涉賄選 二審也判無罪

對於一、二審都判無罪，蔡淑君說，過程很煎熬，感謝法官還她清白。圖／蔡淑君提供 國民黨新北市議員蔡淑君因協助選區內社區鋪設地坪、修剪周邊公園樹木，遭控涉嫌賄選。新北地院認為蔡捐助行為不足以動搖住戶投票意向，一審判無罪，檢方上訴，台灣高等法院昨駁回檢方上訴，一、二審皆無罪，依照刑事妥速審判法規定，可望無罪確定。蔡淑君說，身為民代為社區民眾服務天經地義，感謝正義沒有遲到。

蔡淑君2022年8月間免費為林口區國宅「台北新都社區」鋪設北哨口地坪，並配合該哨口地坪鋪設啟用儀式時間，前往社區接受感謝狀、與主委合照，還在社區內電梯張貼相關照片。檢方認為此舉是為增加選民支持度，影響該社區700多戶、約2000多人投票意願，違反公職人員選舉罷免法。

蔡淑君主張社區哨口地坪屬開放空間，供不特定人使用，是公益性質設施，與賄選無對價性；公園分別登記為內政部營建署及新北市所有，修剪公園樹木是為了交通與公共衛生，與社區住戶無關，強調自己沒賄選動機。

新北地院衡酌社會常情及經驗法則，認為議員對社區有捐助，社區表達感謝之意，與社會一般生活經驗無違，修繕哨口地坪費用雖高，但往來行人也會使用該區域，對社區居民而言，難感受此舉對社區有何特別待遇，不足以影響或動搖住戶投票意向，判蔡無罪。

檢方上訴，但高院刑事庭認為一審認事用法無違誤，昨維持原判。蔡坦言，訴訟過程很煎熬，感謝法官還她公道。